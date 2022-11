Luz verde a la herramienta para financiar los 65 millones de los agricultores

La Comunidad de Regantes de Tierra de Barros ha dado un paso importante hacia adelante en su sueño de ver transformadas 15.000 hectáreas en regadío. En una asamblea extraordinaria celebrada en el teatro Carolina Coronado, los agricultores han decidido aprobar la herramienta financiera para formalizar operaciones de crédito y cubrir la parte correspondiente a los agricultores, cifrada en 65 millones de euros. El resto, otros 193 millones de euros los pone, inicialmente, la Junta de Extremadura.

La entidad bancaria Abanca ha sido la elegida para realizar las operaciones financieras al presenta la oferta más ventajosa después de un proceso al que se había invitado a todas las entidades financieras y que se había realizado ante notario “para garantizar el máximo de trasparencia” ha aclarado el presidente de los regantes, Isidro Hurtado. En la votación para que fuera Abanca la que ponga las herramientas financieras ha habido 1.815 votos a favor, 129 rechazos y 125 abstenciones, por lo que la propuesta ha salido adelante con un 85% de adeptos.

El tipo de interés, los años de carencia y los de préstamo han sido fundamentales en la decisión para tomar las mejores condiciones. La intención es solicitar cuatro años de carencia mientras las obras se ejecutan y se prevé unos 18 años de amortización, aproximadamente. “Siempre se habló de que el dinero no estaba y ahora ya lo tenemos ahí, por lo que la ilusión de los comuneros sigue intacta”, indica Hurtado.

La Comunidad de Regantes ha contratado a un gabinete de abogados especializado en la materia para llevar el proceso y que estarán a disposición de los comuneros para cualquier duda o gestión.

Obras

A partir de este momento, la entidad Abanca solicitará a los agricultores toda la documentación necesaria para revisar condiciones tales como declaración de la renta o notas simples de las parcelas a regar.

Con respecto a las obras, Isidro Hurtado no ha querido dar fechas “porque ya me he equivocado en otras veces. A nosotros nos gustaría que en el segundo semestre de 2023 ya pudieran empezar”.

El presidente de los regantes ha adelantado que el proceso de expropiaciones se encuentra prácticamente terminado y, si todo marcha como está previsto, es probable que para el segundo trimestre de 2023 se empiecen a realizar los primeros pagos, recordando que los presupuestos de la comunidad autónoma ya estipulan una partida específica para ello.