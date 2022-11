La caída del cabello no es sólo un problema de hombres. Hay muchas mujeres que también tienen que enfrentarse a esta batalla contra la pérdida del pelo y, en ocasiones, no alcanzar a saber de dónde viene esta maldición. Ana Ruiz de Angulo, gerente de Ranva Clinic, una clínica médico estética situada en Badajoz y especializada en tratamientos capilares, nos indica que tienen analizadas muchas situaciones de este tipo y, recientemente, han atendido tres casos de mujeres que sufrían pérdida de cabello en situaciones de embarazo, posparto, algún percance emocional como es el caso de un divorcio o tras contagio por coronavirus. Vamos por partes.

Hay un conceto que se denomina efluvio posparto. “Se trata de una caída importante del pelo tras haber dado a luz. En muchas ocasiones, no se explica porque no ha habido un diagnóstico de consulta previo que podría haber reflejado un proceso de alopecia androgenética”, explica Ruiz de Angulo. Esta mujer vio cómo empezaban a clarearle las zonas tras dar a luz a su bebé. “Es un proceso controlable, pero que sufre variaciones en función de aspectos como el estrés o los cambios hormonales. Pacientes de este tipo, cuando están embarazadas, llegan a lucir un gran cabello por los cambios hormonales. Pero cuando dan a luz, las hormonas regresan a su lugar de origen y se puede producir una caída espectacular de pelo. Y muchas mujeres no alcanzan a saber qué ocurre”. Para ello, indica que es importante atajarlo rápido con un tratamiento que impida que se debilite más el folículo.

También se han percibido caídas masivas de pelo como efectos secundarios tras contagios por coronavirus. “Puede que no haya patología previa y, por lo tanto, hay que atajarlo con un protocolo personalizado. Pero puede que haya un proceso alopécico androgenética previo que esta paciente no conociera y entonces la caída es mucho mayor. Ya no es sólo caída, sino pérdida de calidad del pelo”.

Por último, explica Ana, han detectado pacientes que han llegado “desesperadas” a la clínica después de pasar por tratamientos como champús, cremas, dermatólogos… “Aquí lo importante es una consulta previa importante. Conocer qué ha ocurrido en los últimos meses de su vida. En un caso, detectamos que había un divorcio traumático y ese efecto emocional había desencadenado un proceso capilar de efluvio generalizado por toda la cabeza”. Para estos casos, desde la clínica que dirige Ana aseguran que hay tratamientos personalizados “y de fácil solución” que dar resultados muy efectivos de manera muy rápida. “Si esto no se trata a tiempo y se produce un proceso de ansiedad, puede ir a peor”, puntualiza.

Casos distintos de caída del cabello en mujeres. Aspectos que no hay que pasar por alto.