Jóvenes de Almendralejo desarrollan una app móvil para ejercitar la memoria de los mayores

Marisa Caro y Alicia Caro son dos profesionales que tienen muy claro que para que las personas mayores puedan tener un óptimo envejecimiento y no sufrir deterioros cognitivos, es importante prevenirlo ejercitando la mente de manera diaria. Marisa es psicóloga general sanitaria, mientras que Alicia es graduada en Terapia Ocupacional. Ambas han fundado Psicocortex, una firma que presta servicios y sesiones de estimulación cognitiva con la particularidad de hacerlo a domicilio, facilitando la tarea a muchas familias. En ese intento de ir más allá en perfeccionar su actividad, se cruzó Antonio Cordero, que es ingeniero y pareja de Marisa. «Nosotros somos unos apasionados de la neuropsicología y nos preparamos sesiones muy variadas con muchas actividades para los pacientes. Antonio me planteó si me interesaba que esas actividades pudieran ser más interactivas a nivel digital. Y me gustó la idea». Y así nació Oncortex, una aplicación móvil revolucionaria que ejercita la memoria y ayuda cognitivamente a las personas.

La app ha sido galardonada recientemente en el concurso Indie Games Málaga, un certamen nacional que la ha reconocido como la mejor de España en la categoría de accesibilidad. Es una aplicación intuitiva, sencilla y fácil de utilizar. Ha tardado algo más de un año en ver la luz, pero se presenta como una app muy práctica en neuropsicología. Dispone de cuatro categorías: memoria, atención, funciones ejecutivas y lenguajes. De momento, cada categoría tiene tres juegos que están clasificados por niveles de dificultad para adaptarse a cada persona, «pero la idea es seguir implementando más actividades en cada categoría», indica Marisa. La aplicación móvil es gratuita y se puede descargar de momento en el sistema Android. Una de las intenciones que tiene el equipo de Oncortex es que, con el dinero ganado del premio, adquirir productos de Apple para poder también instalar la aplicación en el sistema IOS. Marisa y Alicia se dedican a una profesión que se abre camino en la sociedad. «Todavía cuesta concienciar a muchas personas de que hay que estimular cognitivamente a muchas otras para mantenerlas con una buena salud mental. Da la sensación de que nuestra sociedad invierte mucho en jóvenes o adolescentes, pero se olvida a veces de hacerlo en los mayores. Y es muy necesario tener la mente en forma no sólo para evitar problemas cognitivos, sino para garantizar un buen envejecimiento y prevenir cualquier deterioro en el futuro».