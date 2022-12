Fernando Campomanes es un chef que vive enamorado de la cocina. Especialmente, de la extremeña. Defiende a capa y espada un plato de la tierra y tiene muy claro que, en ocasiones, se nos olvida darle el valor que merece. «Ahora es imposible tener un restaurante y que te falte marisco, por poner un ejemplo, pero cada vez más estamos acostumbrando a la gente que el que entre en nuestra casa debe salir encantado con los platos extremeños, con nuestros alimentos y con nuestra manera artesanal y particular de cocinarlos».

Campomanes ha vuelto. Y lo ha hecho en el lugar de siempre, con su cocina de siempre y con su nombre de toda la vida: Restaurante El Paraíso. Más que un nombre de restaurante, ha sido siempre un sello de Almendralejo y de miles de conductores habituales de la N-630, ahora reconvertida con más tráfico en la A-66.

Después de unos años de paréntesis, donde el local situado en la antigua travesía de la carretera de Sevilla cambio de manos y de nombre, El Paraíso ha vuelto. «Lo hemos hecho en un momento complicado, ya que nada más abrir entró el coronavirus y todo cambió. Ha costado un poco la adaptación por el cambio que hemos hecho a la cocina, pero mantenemos la esencia de siempre». Y es que como se apunta, Campomanes confía ciegamente en los alimentos de la tierra. «Estamos dando pasos para ser cien por cien extremeños. Ya lo intentamos hacer con nuestra carta de vinos y cavas y también con muchos platos, aunque como te decía antes, es imposible no tener otros alimentos que ya están muy integrados»

Restaurante El Paraíso es distinto. Apuesta por productos de Extremadura o, en su defecto, con los que tiene mucha vinculación con el recetario extremeño.

Otro punto distintivo es su cocina al fuego. «Es otra de las ideas que siempre he defendido y que voy a seguir apostando por ella. Aquí todo pasa por el fuego natural, el fuego de encina, parrillas de vides o de olivos. Esto no es encender el fuego y que salga el gas. Eso no va con nosotros. Buscamos un proceso más natural porque, en ese sentido, si queremos ser diferentes a lo que existe».

Influencia

Si alguien ha tenido influencia sobre el chef Fernando ese fue su padre, Juan Campomanes. Hace más de un cuarto de siglo que se marchó, pero su esencia se mantiene. Fernando ha nacido y vivido entre fogones, pero sabe que es fundamental estar en constante evolución. «Ahora no paran de salir cosas nuevas y nos contagiamos de todo. La comunicación y las redes sociales han dado un giro de tuerza a todo esto. Lo que hoy hace un tío en Australia llega en minutos a Almendralejo. Si eres un cocinero con inquietudes y con ganas de aprender, hoy se puede evolucionar muchísimo».

Junto al Bar El Abuelo, el Restaurante El Paraíso puede ser de los más longevos en la capital de Tierra de Barros. Fernando reconoce que están recuperando a esos clientes de toda la vida, «aunque ciertamente los hemos tenido despistados un tiempo».

Es amante de la cocina con tranquilidad. «Nuestro perfil es de un comensal que deguste la comida con tranquilidad. Nuestra cocina necesita tiempo porque es elaborada y mantener los tiempos en los platos es clave. Trabajamos con alimentos de máxima calidad y la cocina rápida no va con nosotros».

Celebraciones

Le ilusiona a Fernando Campomanes abrir las puertas de su complejo para volver a tener celebraciones de cara a 2023. «Ya tenemos muchas fechas cerradas. Nuestra cocina apuesta por los productos extremeños»

Sobre la revolución de comidas y cenas de Navidad, confiesa que ha habido un boom que se esperaba. «Había unas ganas terribles de salir. Lo que más me sorprende es que no son sólo comidas de empresa, sino que hay muchos grupos de amigos que quedan para comer, reunirse y echar un buen rato. Es la consecuencia de haber estado tanto tiempo sin vernos».