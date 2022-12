Vecinos alertan de disparos en la zona de Cantalgallo de Almendralejo

Vecinos de la barriada Cantalgallo de Almendralejo, concretamente de los bloques de pisos ubicados en la calle María Teresa Gómez Navarrete, alertaron a la Policía Nacional de haber escuchado disparos por su zona a las 21.30 horas de la pasada noche. En concreto, una llamada telefónica daba el aviso de que esos disparos parecían proceder de una escopeta de caza y realizados en la vía pública.

Una vez alertados de los hechos, agentes de Policía Nacional se desplazaron con varias unidades al lugar, pero en ningún momento se pudo localizar ni al autor de los hechos ni tan siquiera ningún resto que pudiera acreditar los mismos. No se encontraron ni armas, ni casquillos de balas ni sangre por ningún lugar. También ha podido saber este periódico que no ha habido ningún tipo de denuncia por lo sucedido ante la Policía Nacional, aunque la investigación tras la denuncia ciudadana sigue abierta. Al lugar también se desplazó una ambulancia del servicio de emergencias 112 para poder actuar, pero no tuvo que intervenir.

Según ha podido saber este periódico, vecinos de la calle Alfonso X también dieron el aviso de haber escuchado una serie de detonaciones en esta calle a la altura que cruza con calle Las Mercedes. Esta información ha servido también para que agentes policiales rastrearan también la zona, aunque está confirmado que la principal intervención se ha producido en la zona de Cantalgallo.

La investigación sigue abierta, pero de momento no hay ni detenciones ni posibles implicados.