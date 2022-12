La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha vuelto a expresar su malestar con los actuales precios que tiene la uva. A través de un comunicado “considera de justicia una revisión de las liquidaciones de la uva destinada a la producción de cava ante una situación en la que las bodegas han visto sobradamente cumplidas sus expectativas, mientras que los agricultores no han percibido ni siquiera el precio para cubrir los costes de producción”.

Este colectivo expone que, ante la mala cosecha registrada en Cataluña en lo referente a la producción de uva destinada a la elaboración de cava, la demanda de vino base se ha incrementado notablemente hasta el punto de que ya ha sido vendido todo el caldo producido en bodegas extremeñas. También añade que el ritmo de ventas de cava envasado en Almendralejo es “extraordinario” ante la escasez del producto en otras zonas.

Por todo ello, considera que sería más justo que los productores percibieran al menos 0,40 euros por kilo de uva entregada, ya que las bodegas han vendido el vino base a 0,70 euros el kilo. Con el precio de 0,35 euros el kilo que se ha liquidado en esta campaña “ni siquiera se cubren los gastos de producción del agricultor, que están en una media de los 0,40 euros el kilo”, dicen los labradores. Asimismo, indican que, en otras zonas productivas como Requena, en Valencia, el precio medio pagado fue de 0,42 euros el kilo, mientras que en Cataluña se alcanzó los 0,46 euros por kilo.

La Comunidad de Labradores concluye con una llamada a los industriales del cava para que no justifiquen una negativa a la revisión de las liquidaciones argumentando que otros vinos tranquilos no alcanzan el ritmo de ventas del cava, para no ser una vez más los agricultores los que salgan siempre perjudicados.