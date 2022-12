Incautan 2.000 kilos diarios de aceitunas en las últimas semanas

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Almendralejo, Juan Arias, ha informado que durante las últimas semanas se está incautando una media cercana a los 2.000 kilos de aceitunas de dudosa procedencia que no cumplen los criterios de trazabilidad exigidos en el momento de su inspección por parte de los cuerpos de seguridad destinado a ello.

Arias ha ofrecido estos datos después de que se estuviera cuestionando la vigilancia realizada por la policía local en este tema. Ha recordado que la Guardería Rural está en permanente vigilancia por la zona de caminos, mientras que la policía local actúa dentro del término municipal. En este sentido, y después de la experiencia de muchos años, los agentes suelen establecer dispositivos en zonas y vías de acceso a la localidad que suelen ir en dirección a los llamados puestos de compra.

El edil ha explicado cómo suele ser los procedimientos que realizan los agentes cuando observan vehículos que pueden transportar frutos de dudosa procedencia. Lo primero es darle el alto para realizar una inspección minuciosa del vehículo. Comprueban la documentación que llevan y, en función de la misma, se procede a levantar acta para sanción.

Recuerdan que desde el año 2017 es obligatorio cumplir la Ley de Trazabilidad en Extremadura que viene acompañada de un documento legal. En caso de existir en el vehículo inspeccionado y que sea válido, se permite circular. En caso contrario, se incauta el producto, se abre expediente y se decide la denuncia. Por norma general, el rebusco está prohibido en tiempos de campaña.

También se inspeccionan continuamente los puestos autorizados para la compra de esta aceituna para vigilar que se cumple con este criterio de trazabilidad. Arias reconoce que existe un «pequeño conflicto» en la Junta de Extremadura al no tenerse claro si la sanción debe ser ejecutada por Agricultura o por Sanidad, «pero ahí las fuerzas de seguridad no pueden entrar porque eso ya no es de su competencia».

Ha recomendado a los agricultores poner la denuncia pertinente cada vez que sufren este tipo de robos o rebuscos ilegales «y esa denuncia debe ser lo más realista posible, intentando indicar los kilos robados y la zona exacta». Una vez con esta información, la Guardia Civil puede hacer un seguimiento con datos más reales y no con denuncias «infladas» que complican la labor de búsqueda.

Actualmente, la aceituna incautada está en un depósito cercano a la zona del Pío XII. Hay más de 15.000 kilos en depósito.