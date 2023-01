Uno de los debates que se generaron durante la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Almendralejo entre los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, fue el hecho de saber qué ocurrirá con el dinero del remanente que generó el presupuesto municipal de 2021 y que se incluyó en el presupuesto elaborado para 2022. Concretamente, fue el concejal del Partido Popular, Luis Alfonso Merino, el que preguntó sobre este remanente de tesorería que arrojó un resultado de nueve millones a favor del consistorio al cierre de 2021.

En aquel momento fueron 4,2 millones de euros de esa cantidad las que se aplicaron al presupuesto de 2022. Merino preguntó al equipo de gobierno qué dinero de esta cantidad se ha utilizado para financiar inversiones y cuánto ha sido capaz el ayuntamiento de ejecutar en materia de financiación.

Juliana Megías, delegada de Hacienda, dijo que el dinero que no se empleara durante 2022 supone un “ahorro del ayuntamiento y se incluyo como ahorro para el año siguiente, por lo que es una cantidad que no se pierde”. Asegura que los proyectos que se encuentran comprometidos se acabarán de realizar con la financiación que se busque y no deben perderse. Con el dinero de los remanentes se harán proyectos “que habrá que plasmar en papel” y dejó entrever que podrían financiarse otros nuevos. No obstante, zanjó el debate señalando que “cada compromiso hay que traerlo a sesión plenaria, por lo que estarán informados todos los ciudadanos”.