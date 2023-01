Ramírez: "El tema nacional puede influir, pero ahora no nos preocupa"

Después de haber recuperado la alcaldía en 2019 tras ocho años de gobierno popular, el alcalde socialista José María Ramírez ha decidido presentarse de nuevo a la reelección de cara a las elecciones municipales del presente 2023. El primer edil se muestra más tranquilo, temperamental y diplomática, fruto del poso que dan los años y la experiencia al frente del equipo de gobierno. Sabe que no ha sido una legislatura fácil y, desde luego, muy atípica por las circunstancias de hacer frente a una pandemia inusual y novedosa para todos. Pero en líneas generales, está satisfecho con el trabajo y es optimista para volver a salir alcalde en mayo: «si me presento es porque quiero ganar, quiero seguir y terminar con los proyectos que tenemos ahora entre las manos».

No obstante, el ambiente de crispación general que rodea a su partido el PSOE a nivel nacional no le acompaña. ¿Puede influir en los futuros resultados? «Pues es evidente que lo nacional puede influir. Hay un cierto rechazo en determinados sectores de la sociedad sobre las políticas nacionales. Eso es algo que estamos viendo. También está esa parte de la gente que vota mucho por lo local y centrándose en lo que tiene alrededor. Yo pienso que en 2011, cuando perdimos las elecciones municipales, nos influyó aquel ambiente nacional, pero ahora es algo que no nos preocupa porque tenemos trabajo por delante», reflexiona Ramírez. El primer edil añade que «siempre hemos tenido mejores resultados en nuestro partido a nivel local que a nivel nacional, tanto cuando hemos ganado como cuando hemos perdido. Nosotros iremos a las elecciones con nuestra experiencia y nuestro bagaje».

En un encuentro mantenido con la prensa para reflexionar sobre el nuevo año, el alcalde de Almendralejo no fijó ninguna preocupación del vecino a nivel local que pueda ser de gran relevancia. «Pienso que los principales problemas que podamos tener a nivel local van a venir de las circunstancias internacionales que estamos viviendo. Ahora mismo, lo que nos pueda preocupar pasa por el desempleo, el posible cierre de empresas o la subida de los precios. No creo que con el ayuntamiento los vecinos tengan problemas», subraya.

Candidatos

A menos de cinco meses para que se celebren las elecciones municipales, en Almendralejo sólo se conoce el nombre de dos candidatos oficiales a la alcaldía: José María Ramírez por el PSOE y Marcelino Díaz por Podemos. El PP sigue sin decidirse.