Denunciados robos en varias viviendas en San Marcos

Un grupo de vecinos de distintas zonas residenciales de San Marcos, a las afueras de Almendralejo, ha denunciado públicamente la existencia de una oleada de robos que han venido produciéndose durante las últimas semanas, coincidiendo con las fechas navideñas, y que se ha acrecentado en los últimos días. Según algunos afectados, los robos se han producido tanto en viviendas habitadas como en algunas sin habitar. Algunos de estos hurtos se han registrado en calles Azadón, La Hoz y Aparejo, cerca del viejo pilar de Tiza.

Muchos de estos vecinos han alzado la voz para decir que se sienten «desprotegidos» desde hace tiempo y que esta zona precisa de una mayor vigilancia policial para no ser considerados «ciudadanos de segunda».

El concejal de Seguridad, Juan Arias, se ha referido a estas denuncias y ha señalado que «yo mismo vivo por allí y no me considero ciudadano de segunda». Recuerda que la competencia en materia de seguridad de esa zona es de la Guardia Civil, aunque deja claro que la presencia de agentes de policía local en estas zonas de San Marcos, así como en polígonos industriales es «constante y diaria», por lo que no considera que sea un problema de vigilancia.

Algunos de estos vecinos han interpuesto sus denuncias ante la policía.