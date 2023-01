Vara sobre el regadío en Tierra de Barros: "Este proyecto, en manos de cobardes, no hubiera salido adelante"

El ambicioso proyecto de regadío en Tierra de Barros que afecta a la transformación de 15.000 hectáreas de secano en regadío en 12 municipios vivió este martes un día clave para hacerlo realidad. El Museo de las Ciencia del Vino acogió la presentación del histórico convenio firmado entre la Junta de Extremadura y la comunidad de regantes para confirmar y garantizar la financiación de un proyecto en el que la administración autonómica invertirá 207 millones de euros, mientras los agricultores harán el esfuerzo de financiar 65 millones de euros.

Todo el equipo de trabajo de la Consejería de Agricultura de la Junta, el equipo de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros, y autoridades como el presidente Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, estuvieron presentes en esta firma histórica.

«Desde luego, estamos ante una excelente noticia. Es la consecuencia de un proyecto que parecía imposible y que, finalmente, se hará posible. Sabíamos que sin competitividad para el campo no se puede garantizar el relevo generacional. El campo de Tierra de Barros merece la pena».

Fernández Vara aseveró que «esto no se hace pensando en los agricultores de hoy, si no más bien pensando en sus hijos y sus nietos. Extremadura debe ser consciente de que tiene los desafíos que nunca tuvo. Y, para afrontarlos, hay que ser valientes. Este proyecto, en manos de cobardes, no hubiera salido adelante. Esto es un esfuerzo y no es un gasto, sino una inversión en familias de Extremadura».

El presidente de los regantes, Isidro Hurtado, habló ante el público visiblemente emocionado. «Nos fundamos hace ocho años y, desde entonces, han sido muchas llamadas de teléfonos y a puertas. No ha sido un camino fácil, pero con actitud y ganas, las cosas se consiguen».

José María Ramírez, alcalde de Almendralejo, agradeció a la Junta su compromiso. «Esto no es presente, sino futuro. Hace 18 años que llevamos hablando del proyecto de riego en Tierra de Barros. Hubo momentos en los que he sido escéptico, per ahora ya no tengo dudas ni de la primera piedra ni de la última de esta obra».