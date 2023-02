La asociación empresarial BNI Desafío Almendralejo, que agrupa a más de 60 empresarios de toda la comarca de Tierra de Barros, abre nueva etapa con la designación de un nuevo equipo de liderazgo que estará encabezado por Enrique Muñoz, empresario e ingeniero profesional que regresa al puesto de presidente de BNI Desafío Almendralejo para un nuevo mandato. El nuevo equipo de liderazgo tendrá a Javier Díaz de la Peña, arquitecto de A+U Arquitectura y Urbanismo como vicepresidente, y a Juan Carlos Marrufo, de Inelma Instalaciones Eléctricas, como tesorero. Serán los dos grandes apoyos del presidente.

Quique Muñoz, como es conocido en el sector empresarial, es responsable de MRM Ingenieros, una empresa de servicio y consultoría del sector de la ingeniería que cuenta con gran experiencia y ha trabajado con importantes firmas nacionales e internacionales.

«Lo primero que quiero es agradecer el impresionante trabajo que ha realizado el equipo de liderazgo anterior en una etapa muy difícil como ha sido tener una pandemia de por medio», dijo Quique en sus primeras palabras.

Todos los miembros del grupo han valorado el gran trabajo realizado por el anterior equipo de liderazgo capitaneado por Juan Carlos Navia como presidente y por empresarios como Miguel Sánchez, Ignacio Lloret, José María Martínez Blanco y Pedro Álvarez.

BNI Desafío Almendralejo seguirá manteniendo su causa noble de hacer crecer el grupo con el objetivo de llegar al centenar de empresarios para generar riqueza y oportunidades de trabajo en Almendralejo y el entorno.

«Nosotros queremos hacerle ver a empresarios y autónomos las enormes posibilidades que tiene el hecho pertenecer a un grupo como BNI. No sólo nos aportamos referencias y contactos entre nosotros, sino que aprovechamos todas nuestras redes para generar otros contactos y, a través de otros grupos de BNI en Extremadura y España, se pueden hacer sinergias y negocios que hasta que no estás dentro de BNI no puedes imaginar. Sólo basta con preguntar a cualquier miembro de un grupo para corroborarlo».

Durante la primera reunión con el nuevo equipo de liderazgo, Sergio Salguero y Juan Carlos Navia explicaron las ventajas de poder crear esferas de contacto, es decir, grupos de empresarios que comparten clientes para poder generar productos o servicios integrados y abarcar grandes negocios.