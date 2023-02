Cuántas veces te ha sonado el teléfono, has visto un número largo o desconocido en pantalla, has descolgado y te has encontrado con la enésima oferta de un operador de telefonía. Y has vuelto a decir: «otra vez los operadores». Vivimos deprisa y ellos tienen su función de ofrecerte sus productos. Lo que nos enfadan no son sus ofertas, sino el hecho de que nos bombardeen sin tener un conocimiento claro de lo que nos ofrecen. Por eso, en tiempos como los de hoy, disponer de un asesor de telecomunicaciones es una gran opción para depositar toda la confianza en un especialista que va de tu mano y se preocupa por tu factura.

En ese campo opera Ernesto Bazo, miembro de BNI Desafío Almendralejo y responsable del grupo Mío Móvil Almendralejo, una asesoría de telecomunicaciones que tiene la misión de hacer que entiendas la factura de tus comunicaciones y buscar la mejor opción acorde a las necesidades de cada cliente. De hecho, Ernesto siempre dice que «no lo más barato es lo mejor ni lo más caro es lo peor. Depende de lo que necesite cada uno para su trabajo o día a día». Y esa es su misión, rentabilizar esa factura en función de la necesidad de cada uno. Desde Mío Móvil operan con todas las compañías telefónicas sin excepción. Disponen de un equipo cercano y dinámico de asesores que pueden ofrecer atención telefónica o presencial en la calle Escribano número 40 de Almendralejo. Tienen servicios de telefonía fija, móvil, terminales, puntos base, centralitas físicas y virtuales, fax y mail, amplificadores de señal wifi y más. Ernesto considera que uno de sus servicios esenciales es «solucionar los problemas de contratación que tienen muchas personas» con compañías que no pueden tener ese asesoramiento tan cercano e individualizado. Durante su exposición en BNI Desafío Almendralejo, Ernesto expuso varios casos reales de facturas que en apenas unos meses habían tenido unos descuentos del 50% para empresas y particulares. Incluso, realizando cambios de tarificación con las mismas compañías. Son tiempos en los que nos agobia manejar lo que no entendemos. Y en ocasiones, ponerse en manos de profesionales, es la solución para ahorrar gastos y, sobre todo, para vivir con más comodidad y seguridad.