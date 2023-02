Juan Arias repite como candidato a la alcaldía de Almendralejo por Ciudadanos

Ciudadanos Almendralejo apostará de nuevo por Juan Arias como candidato a la alcaldía por Almendralejo en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Arias ha sido presentado en un acto de la formación naranja en Mérida junto al portavoz de Ciudadanos a nivel regional Fernando Baselga.

Es la segunda vez que Arias va como cabeza de filas del partido a nivel local. En las últimas elecciones, Ciudadanos obtuvo un gran resultado en Almendralejo logrando tres concejales: Juan Arias, Antolín Trigo y Macarena Domínguez. En los comicios de 2019, la formación naranja fue determinante y ejerció de llave para formar gobierno con el PSOE Almendralejo a través de un pacto que permitió tener mayoría absoluta. Desde entonces, Arias ejerce de primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Agricultura y Guardería Rural. Antolín Trigo es concejal de Obras, mientras Macarena Domínguez actúa como concejala de Igualdad.

Arias ha confesado a este diario que pretende dar continuidad a los miembros de su partido y asegura que se ha presentado de nuevo como candidato porque ha tenido el respaldo de su grupo a nivel local. «Tuvimos una reunión todos los afiliados antes de esta presentación en Mérida y hubo apoyo. Si no lo hubiera habido, no me hubiera presentado». En ese sentido, ha señalado que tras hablar con Trigo y Domínguez espera que ambos también sigan en su futura lista.

Actualmente, Ciudadanos Almendralejo cuenta con 17 afiliados «y la mayoría de ellos se ha mantenido activo. Nosotros pagamos cuotas y no sólo somos afiliados de firmar en un papel».

Sobre las dudas que puede causarle a un candidato de Ciudadanos que su partido se encuentre debilitado a nivel nacional, asegura que «no es algo que me preocupe en exceso porque siempre prefiero ser optimista. Nuestro trabajo desde que llegamos está ahí y es lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos. Luego serán ellos los que decidan”. También considera que “ahora tenemos mucha más experiencia que hace cuatro años y sabemos qué cosas podemos hacer para mejorar Almendralejo de manera mucho más concreta».

Juan Arias, pese a ejercer de teniente de alcalde, no está liberado en el ayuntamiento. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente se encuentra ligado al mundo de la empresa y ejerciendo.

Mapa político

Juan Arias se suma a otros candidatos a la alcaldía por Almendralejo como son José María Ramírez, candidato del PSOS y actual alcalde de la ciudad; Adora Gutiérrez, candidata por el Partido Popular; Juan Francisco Hernández, que se presenta por Extremeñistas; y Marcelino Díaz, candidato de Podemos Almendralejo. Una de las incógnitas que queda es saber el candidato de Vox Almendralejo.