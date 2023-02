Vecinos de la calle Bahamas conocieron ayer que el Ayuntamiento de Almendralejo tiene la intención de asfaltar la mitad de la calle que aún continúa siendo de tierra y que ha generado en los últimos años muchas quejas por parte de los ciudadanos de esta vía que conecta la avenida Miguel Hernández con la calle Buen Pastor. La respuesta a esta demanda vecinal llega después de años de quejas y reclamaciones que no surtían efecto. La gota que colmó el vaso para estos vecinos fue ver cómo el ambicioso plan de asfalto que se está ejecutando este año no incluía esta parte de la mitad de la calle Bahamas que sigue siendo de tierra.

A inicios de esta semana, para que por fin escucharan sus reivindicaciones, los vecinos colgaron en todos los balcones de las casas unifamiliares que están en esta calle sábanas grandes con mensajes reivindicativos donde se podía leer textos como «esto no es un vertedero», «23 años de abandono», «pagamos impuestos como todos», «hartos de ratas», «no somos vecinos de tercera» o «queremos soluciones antes de las elecciones», entre otros.

Los vecinos llevan 23 años esperando ver cómo se asfalta esta media calle. Según pudo saber este periódico, este asfaltado no se había hecho porque en ese lado de la calle aún no se ha construido, pero no se ha hecho porque, de momento, es una nave de territorio municipal. El proceso de arreglo ya está en fase de contratación y, en poco tiempo, los vecinos verán asfaltada esta parte de la calle.