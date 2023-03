Cinco candidatos, de momento, en Almendralejo

Quedan menos de 90 días para las elecciones municipales. Concretamente, 87 días. Y el mapa electoral comienza a dibujarse en Almendralejo. Hasta la fecha, han sido cinco los partidos políticos que ya han anunciado su candidato a la Alcaldía para los próximos comicios. Salvo el PSOE, que ha tenido claro apostar por el actual alcalde, el resto lo ha demorado. Y algunos partidos todavía tienen que decidir candidato. Los vecinos esperan expectantes saber quién es cada uno y qué pueden ofrecer para mejorar Almendralejo. Y ya cualquier declaración se va tomando en clave electoral.

PSOE

El Partido Socialista hace meses que anunció que José María Ramírez Morán se presentaría a la reelección a la Alcaldía. Lo hizo en la convivencia que su partido realiza en el ferial durante las fiestas de la Piedad del pasado año. Recientemente, ha trascendido que en su lista contará con todos aquellos concejales actuales que quieran seguir, pues está satisfecho con el trabajo realizado. Así lo confirmó la portavoz del partido, Raquel del Puerto, que irá de número 2 salvo sorpresa mayúscula. «He tenido la oportunidad de hacer política de forma activa y ha sido una satisfacción», decía tras el último pleno.

Ramírez está liderando su cuarta legislatura en esta su segunda etapa. Entró como concejal en el ayuntamiento en 199 y fue alcalde en su primera etapa durante 11 años, entre 2000 y 2011. Perdió las elecciones aquel año en favor de José García Lobato, del Partido Popular, pero volvió a presentarse en 2019 y ser elegido de nuevo alcalde. Tiene 63 años y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM y licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares.

Partido Popular

El PP ha buscado el cambio generacional y, como ya hiciera con la irrupción de Lobato en su día, ha tirado de un ‘mirlo blanco’ para buscar el cambio. La candidata es Adoración Gutiérrez Lamoneda, una joven de 35 años natural de Almendralejo que, pese a no contar con experiencia en carrera política, sí es experta sobre el funcionamiento de las administraciones, ejerciendo de abogada y especializada en derecho administrativo. «Me he dedicado toda la vida a resolver problemas porque mi vocación es la abogacía. Creo que ahora puedo tener la oportunidad de defender los derechos de mis vecinos sin excepción y tengo ganas de escuchar a los almendralejenses», dice.

Sobre su proyecto, Adora apunta que busca «un Almendralejo más vivo y limpio”. Está montando su propio equipo y tiene claro que “hay que patearse Almendralejo para escuchar las demandas de la gente».

Ante los rumores de posibles discrepancias dentro del partido, Adora cerró filas apuntando que ha tenido una buena acogida a nivel local y que no llega como figura de unión, sino con ganas de trabajar para todos los que quieran formar parte del proyecto. Dice estar convencida de que hay «otra política que se puede hacer más acorde a los tiempos actuales».

Ciudadanos

Ciudadanos Almendralejo apostará de nuevo por Juan Arias como candidato. Lo veremos por segunda vez como cabeza de lista del partido a nivel local. En las últimas elecciones, Ciudadanos obtuvo un gran resultado en Almendralejo logrando tres concejales: Juan Arias, Antolín Trigo y Macarena Domínguez. En los comicios de 2019, la formación naranja fue determinante y ejerció de llave para formar gobierno con el PSOE Almendralejo a través de un pacto que permitió obtener mayoría absoluta. Desde entonces, Aarias ejerce de primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad.

Arias ha confesado a este diario que pretende dar continuidad a los miembros de su partido y asegura que se ha presentado de nuevo como candidato porque ha tenido el respaldo de su grupo a nivel local. «Tuvimos una reunión todos los afiliados antes de esta presentación en Mérida y hubo apoyo. Si no lo hubiera habido, no me hubiera presentado». En ese sentido, ha señalado que tras hablar con Trigo y Domínguez espera que ambos también sigan en su futura lista.

Sobre las dudas que puede causarle a un candidato de Ciudadanos que su partido se encuentre debilitado a nivel nacional, asegura que «no es algo que me preocupe en exceso porque siempre prefiero ser optimista. Nuestro trabajo desde que llegamos está ahí y es lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos. Luego serán ellos los que decidan».

Podemos

Marcelino Díaz Vázquez será el candidato de Podemos tras recibir el 94% de los votos en el proceso de primarias que celebró el partido el año pasado. Desde noviembre se conoce su candidatura y en la misma estarán Sara García y Yolanda Rangel. Le acompañarán otros militantes del partido a nivel local como Daniel Hierrero, Adelina López, Abel Barrera, Ana Naharro, Samuel González y José Luis Caballero.

Podemos se quedó lejos de obtener un concejal en los comicios de 2019 con 479 votos. Mucho más cerca se quedó en 2015 cuando fue en coalición con Izquierda Unida, por lo que no se descartaría esta vía de nuevo en 2023.

Extremeñistas

Juan Francisco Fernández, un barcelonés de 51 años, será el candidato del Partido Extremeñista por Almendralejo. Sorprende que no sea una persona vinculada Almendralejo, pero desde el partido siguen esta línea de ir apostando por personas que den un carácter regional a la política.

Fernández fue en su momento asesor del PSOE tanto en obra pública como privada en 2023 y trabajó en el gabinete de Rubalcaba. Le convencieron para formar parte del proyecto. «Extremadura, por desgracia, lleva 40 años de autonomía que no han servido para nada, sobre todo en políticas de movilidad y transporte», asegura.

A la espera

Falta saber el nombre de algunos candidatos como es el ejemplo de Vox, que actualmente cuenta con una concejala en la corporación municipal en la figura de Eloísa Gracia. Preguntada sobre esta demora para conocer el candidato a la Alcaldía, esta semana Gracia ha dicho que «Vox tiene sus propios tiempos y estamos a la espera. Yo siempre he manifestado mi deseo de encabezar el proyecto en Almendralejo, pero me he puesto a disposición del partido. Tengo fe en mi partido y entiendo que tiene sus motivos para tomarse tiempos. No hay qué preocuparse».

También falta por conocer el candidato de Izquierda Unida que, después de muchos años, no presentará a Santiago Fernández como número uno, aunque el veterano político sí estará dentro de la lista. Izquierda Unida se presentará, eliminando rumores de que podría no hacerlo.

Para este 2023 no se presentará el partido Iniciativa Ciudadana por Almendralejo (ICALM), disuelto en el año 2021.

Falta saber si Organización en Defensa de lo Público (ODP), que apenas registró 31 votos; y que el Partido por un Mundo + Justo, que sólo obtuvo 23 votos, se van a presentar o no. Los anteriores candidatos fueron Ricardo Caro y Luis Blanco.