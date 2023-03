Prometidas una serie de mejoras en el colegio Ortega y Gasset

La AMPA del nuevo colegio Ortega y Gasset denunciaba hace unos días a través de las redes sociales que había «muchas cosas» del nuevo centro inaugurado a inicios de 2022 que no estaban funcionando. Había quejas sobre la falta del nombre en la fachada, no existir banderas, no haber fuentes en los patios, zonas de sombra o una calefacción acorde que llegara a todas las aulas, entre otras cosas.

Esta semana, la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha estado en Almendralejo y ha avanzado ante los medios de comunicación que se atenderá a lo que piden desde el centro y tratarán de poner zonas de sombra en el colegio y alguna fuente. La consejera ha manifestado que se atenderán las demandas relacionadas con el colegio Ortega y Gasset, de modo que habilitarán zonas de sombra en los próximos meses, mientras que ya han tratado con el Ayuntamiento el hecho de instalar alguna fuente y otras mejoras. Recientemente, se ha conocido que en Junta de Gobierno Local se ha aprobado la contratación del suministro de 12 TM de combustible pellet para la caldera del CEIP Ortega y Gasset, con un presupuesto base de licitación de 10.206 euros (IVA incluido).