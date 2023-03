Movilizaciones a la vista si no hay medidas para la crisis del vino

La Comunidad de Labradores de Almendralejo ha emitido un comunicado en el que exige al Ayuntamiento de Almendralejo, a la Junta de Extremadura y al Ministerio de Agricultura «que apoyen decididamente al sector vitivinícola de Tierra de Barros y el resto de la comunidad autónoma para la aprobación de un Plan de Destilación de Crisis y de Cosecha en Verde, con precios que cubran los costes de producción para que la industria y el agricultor puedan afrontar la próxima cosecha con unas mínimas garantías».

Desde este colectivo han advertido que, si las administraciones no adoptan medidas urgentes para acabar con el stock de caldos en las bodegas, el sector agrario sí que las tomará, protagonizando «contundentes movilizaciones de las que no se tiene constancia hasta ahora porque el agricultor ya no puede se ninguneado ni un minuto más por los gobernantes», expresa el escrito.

Si no hay soluciones de inmediato, el colectivo tiene previsto iniciar una escalada de movilizaciones y manifestaciones que tendrían su origen en Almendralejo para reclamar el apoyo y compromiso del gobierno local para después continuar por Mérida para hacer lo mismo con el gobierno autonómico y terminar ante las puertas del Ministerio de Agricultura «para acusar al titular de querer aniquilar el sector agrario».

En el comunicado, los agricultores califican a la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, de «mentirosa e incompetente» por incumplir el compromiso adquirido el pasado mes de diciembre de que presentaría en enero un plan estratégico para resolver la situación. Aprovecha la Comunidad de Labradores para recordar la importancia de las vertientes social y económica del sector agrario por el gran número de puestos de trabajo que genera y, además, porque la agricultura «es el pilar esencial de la economía en Tierra de Barros».

Analizando la situación fuera de las fronteras, recomiendan al Ministerio que emule a países del entorno de España como es el caso de Francia, que ha destinado más de 160 millones de euros a combatir esta crisis por el excedente de vinos.

Desde la Comunidad de Labradores dicen no entender como agrupaciones y cooperativas permanecen en silencio y hace un llamamiento a los agricultores de base para que exijan a los responsables de estas entidades «una gestión adecuada, que ofrezca salida a los stocks existentes porque de lo contrario la próxima campaña supondrá la ruina del agricultor y el abandono de explotaciones».