Kiko Navia: «Los cofrades de verdad llevamos siempre un pregón dentro»

Francisco Navia Pérez, costalero desde hace más de una década de la Hermandad del Gran Poder de Almendralejo, cuenta las horas para que llegue el sábado 11 de marzo y poder ofrecer el pregón del costalero de la Semana Santa de Almendralejo, un acto que tendrá lugar en el salón principal del Obrero Extremeño, a partir de las 20.30 horas, y que será emitido por televisión a través de la plataforma Almendralejo Noticias.

Navia está tremendamente ilusionado con la posibilidad de compartir con sus hermanos y compañeros de fe todo lo que lleva dentro. «Para mí, esta posibilidad es una ilusión y un orgullo muy grande. Todos los que somos cofrades de verdad siempre hemos llevado un pregón dentro que hemos estado deseando de compartir», reconoce.

Kiko, como le llaman sus amigos, no deja de ser un costalero más embriagado por la pasión cristiana. Es también vicepresidente de la Adoración Nocturna Española, sección Almendralejo, y espera que sus hermanos adoradores también disfruten de este pregón. De hecho, la presentación del pregón la hará el presidente de Adoración Nocturna y último pregonero oficial de la Semana Santa local, Benito Rama Matamoros. «Ya me ha dado varios consejos, principalmente el hecho de que lo ensaye mucho. Recojo el cable de lo que me diga porque él hizo un pregón maravilloso».

Desde hace semanas lleva dándole vueltas a cómo estructurar su pregón. «Desde luego, no van a faltar mis vivencias cristianas de Semana Santa y mi punto de vista de la fe».

También le resulta muy especial compartir cartel en este 2023 con Alonso Álvarez Colchón, el pregonero oficial del sábado 18 de marzo. Ambos pertenecen a la Hermandad del Gran Poder. «Es más que un orgullo compartir esto con él porque son muchas vivencias juntos. Somos gente que ponemos todo el corazón y experiencia para estas cosas».

Actividades

El pregón del costalero es una de las múltiples actividades que el Consejo de Hermandades ha diseñado para este fin de semana. El mismo sábado está previsto que se inaugure en el Salón del Obrero Extremeño la exposición cofrade que estará abierta de 11.00 a 14.00 horas, por las mañanas de sábado y domingo, y de 17.00 a 20.30 horas durante la tarde del sábado. Ese día se celebrará por la mañana desde las 10.00 horas el segundo concurso de Cocina de Cuaresma que organiza el consejo junto a mujeres rurales Pura Cepa y donde se entregarán premios a los mejores platos.