3,4 millones de inversión para captar agua potable desde la presa de Alange para Almendralejo

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, el director de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Álvaro Jiménez, y el alcalde de Almendralejo José María Ramírez han dado a conocer los detalles del proyecto de abastecimiento de agua potable para la localidad que permitirá captar agua desde la presa de Alange y dejar de abastecerse desde el río Guadiana, conllevando una mejora notable de la calidad del agua actual y garantizando un abastecimiento seguro en épocas de sequía.

El presupuesto base de licitación del proyecto es de 3,4 millones de euros y la obra tendría un plazo de ejecución de 18 meses. Olga García ha señalado que espera que la licitación se haga durante este 2023 para que las obras comenzarán el próximo año. En definitiva, se trata de construir una nueva estación de bombeo a pie de la presa de Alange de la que saldría una conducción que llevaría el agua impulsada, en paralelo en casi todo su recorrido a la carretera EX105 y a la nueva conducción de abastecimiento a Torremejía (aún en fase de construcción). Ello conectaría con la conducción de abastecimiento existente (por gravedad) entre el depósito de rotura de carga del Cerro Holgado y la Estación de Depuradora de Almendralejo en una arqueta de conexión. Esta alternativa permitiría dejar fuera de servicio los dos bombeos actuales de Almendralejo y sus tuberías de impulsión correspondientes, que llevan mucho tiempo en mal estado.

José María Ramírez ha señalado que esta obra servirá para asegurar un agua de mejor calidad y una mejor eficiencia energética, al sustituir los dos bombeos. "Será un momento histórico de verdad cuando la obra esté terminada2.

Presa de Villalba

Ramírez ha recordado que este proyecto, que siempre consideró como algo "prioritario" desde su vuelta a la alcaldía, no debe hacer olvidar que la opción más recomendable para que Almendralejo capte agua de mejor calidad es hacerlo desde la presa de Villalba de los Barros, tal y como fue aprobado hace unos años por el Plan Hidrológico Nacional. No obstante, tras consultas realizadas a Confederación Hidrográfica del Guadiana, un informe de octubre de 2020 confirmó que esta opción será viable, pero dentro de muchos años. "Almendralejo no puede esperar más tiempo con esta agua y corríamos el riesgo de que, en algún momento, nos quedáramos sin abastecer agua a la población. De ahí a que planteáramos poner en marcha esta alternativa".

Ha agradecido a la Junta de Extremadura la rapidez para poner en marcha el proyecto, ya que considera que un plan de este tipo requiere muchos estudios previos y trámites burocráticos que se extienden en el tiempo. "Almendralejo, por su importancia demográfica y económica, merece unas infraestructuras acordes a sus necesidades", dijo Olga García.