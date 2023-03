Durante su presentación en el grupo BNI Desafío Almendralejo, el abogado Juan Antonio Sánchez-Bote dejó una reflexión que no pasó desapercibida: “Nosotros no somos un despacho de asuntos. Somos de personas, no de clientes. Buscamos que las personas tengan seguridad y fiabilidad, y aquellos que tienen empresa estén tranquilos de que, ante cualquier movimiento, están bien respaldados”.

Así presentó Juan Antonio su nueva firma ESB Abogados y Consultores, un despacho que comparte con el profesional Francisco Elías Mesías, con el que lleva varios años de colaboración hasta que juntos han decidido establecer una nueva empresa con sede en la calle Ricardo Romero, 35, de Almendralejo. “Nosotros entendemos la abogacía de forma revolucionaria, eficiente y competitiva. Por eso creemos que un asesoramiento continuado con nuestros clientes es esencial”. Para este profesional que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y que tiene un máster en Derecho Concursal, “el asesoramiento preventivo es hoy día una herramienta clave para aquellos que tienen empresa. Estar cerca del cliente, tener un contacto continuado, desarrollar periódicamente informes sobre cómo van sus procesos y, algo fundamental, elaborar presupuestos detallados porque ocurre que muchos clientes se llevan sorpresas en temas jurídicos”. Juan Antonio Sánchez-Bote se ha especializado en asesoramiento a empresas y autónomos. Reconoce que uno de los temas más demandados es la revisión y elaboración de todo tipo de contratos. Pero en su despacho se gestionan negocios, acuerdos de adquisición de empresas, constitución, transformación o disolución de todo tipo de sociedades, creación de asociaciones, fundaciones o cooperativas, gestión de agrupación de empresas, asesoría y secretaría de Junta y consejos de administración, resolución de conflictos societarios, temas sobre competencia desleal, actuaciones mediatorias pre-concursales o el conocido procedimiento de la Segunda Oportunidad para las personas físicas, “un tema que, en ocasiones, no se conoce en profundidad y que podría ser la solución para muchos empresarios que quieren volver a empezar”. No pasa desapercibido que los dos integrantes de ESB Abogados y Consultores son administradores concursales, por lo que son especialistas en este tipo de procesos en empresas y sociedades. Para Sánchez-Bote otro aspecto clave a proteger siempre en su firma es la confidencialidad. “Conocemos de muchos empresarios que han tenido que marchar a buscar abogados fuera de su hábitat natural por estas cosas. No queremos que eso ocurra, por eso para nosotros este aspecto es un detalle capital”, reconoce.