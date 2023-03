Manuela Bayón: "Hemos de saber seducir con nuestros vinos"

Manuela Bayón (Almendralejo, 1972) es una empresaria del sector del vino de raza. Altamente preparada para la comercialización internacional, ha pateado más de medio mundo vendiendo los vinos de Extremadura prácticamente a todos los mercados. Su experiencia es enorme y su cualificación, conocedora de cinco idiomas y experta al milímetro de este sector, la convierten en una auténtica referente. Desde hace unos años, es presidenta del comité organizador de Iberovinac. Defiende la feria a capa y espada, sabiendo que son los propios bodegueros extremeños los que tienen que saber y autoconvencerse de que pueden llegar a cualquier mercado. El Salón del Vino les da una ventana de introducirse en mercados emergentes. Y hay que aprovecharla.

¿Qué nos hemos encontrado este año en Iberovinac?

Pues para empezar hemos contado con más de 60 expositores, con bodegas de todos los tamaños porque esa variedad la tenemos de sobra en Extremadura. Nos vamos a encontrar con distribuidores de todo tipo, desde pequeñas vinotecas hasta empresas de gran tamaño y grupos que demandan grandes cantidades de vino. Hay absolutamente de todo, además de una serie de actividades y eventos que están muy bien organizadores, tanto para las empresas y profesionales como para el público que viene a esas actividades alternativas.

¿Qué tal la llegada de los somelieres de Sevilla y Madrid?

Pues ha sido una gran noticia porque el somelier es esa persona de la bodega que deja el vino en el restaurante. Es el encargado de hacer ese trabajo y de explicar al cliente de cada restaurante qué debe beber, por qué ese vino y qué les puede proporcionar. Es una de las profesiones mejor valoradas en el sector del vino hoy día.

¿Y de Extremadura?

Pues una amplia variedad de distribuidores y restauradores de la región. Si no triunfamos en nuestra tierra, difícilmente lo haremos fuera. La gente de Extremadura es la primera que tiene que apostar por nuestros productos o vinos. No digo que no lo hagan también por los de fuera, pero lo primero debe ser la tierra.

Es clave en este Salón los importadores que llegan de fuera.

Desde luego que la misión comercial inversa de importadores que se organiza paralela a la feria es fundamental. Además, Iberovinac permite a esas empresas hacer reuniones de gran calado. En este sentido, siempre he defendido que vale mucho más la calidad que la cantidad, al menos como empresa. Yo ya conocía a algunos de los importadores que estos días están conociendo nuestros vinos extremeños y os aseguro que es gente muy preparada y con grandes contactos. Han venido profesionales de países como Costa Rica, Tailandia, Israel, Dinamarca, Francia, Polonia o El Salvador, entre otros países. Son personas que, por desgracia por las comunicaciones que tenemos hasta Extremadura, han tenido que perder hasta dos días para hacer este viaje. Es un esfuerzo muy grande el que realiza Extremadura Avante para organizar estos encuentros que se pueden traducir en importantes negocios y esto es lo que nuestras empresas y bodegas deben de aprovechar.

Este año estamos hablando de países quizá más desconocidos de lo habitual.

Todas las bodegas extremeñas vamos fuera y casi siempre salimos a Europa. Estados Unidos, por ejemplo, es una de nuestras asignaturas pendientes. En el Wine Innovation Summit se habló mucho de esta circunstancia. Quizá nunca hemos visto otros mercados que puedan resultar interesantes. Quizá no lo hemos hecho por ser menos accesibles para viajar o, simplemente, por no conocerlos bien. En este sentido, Avante ha realizado con buen criterio una selección de países que pueden ser más interesantes. Estoy convencida de que será un éxito y puede haber negocio. Las empresas tenemos que tener ahora la habilidad de seducirles con nuestros productos. Las relaciones comerciales son también relaciones personales. Somos Ciudad de la Cordialidad y tenemos que hacer gala de ello.

¿Está satisfecha con la edición de este año?

Por supuesto. Hay un programa muy amplio y variado que la gente puede aprovechar. Los talleres, las showcooking, las catas... son eventos que ponen a Almendralejo en el mapa.