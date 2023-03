Los agricultores de Tierra de Barros reclaman soluciones a los problemas urgentes del campo

Más de 250 agricultores de la comarca de Tierra de Barros se manifestaron ante la falta de soluciones que ni Junta de Extremadura ni Gobierno Central les proporciona para resolver problemas urgentes del campo, como es una destilación de crisis ante el gran excedente de vino que hay en las bodegas.

«Los del campo somos siempre el último mono». Así de gráfico y tajante se mostró el presidente de la Comunidad de Labradores, Juan Jesús Rama, cuando se le pregunta por la situación. «Aquí nadie saca tablas de coste, la administración no oficializa precios, hay mucho excedente, el canal Horeca aún no funciona a pleno ritmo. Es urgente una destilación de crisis». Critica que la PAC se haya bajado en un 30%. «Muchas familias se van a la ruina. Los agricultores no nos deberíamos manifestar sólo un día. Teníamos que estar como en Francia. Un día sí y otro también».

La convocatoria fue realizada por Apag Extremadura Asaja y los agricultores se manifestaron desde el recinto ferial de Almendralejo hasta el Palacio del Vino, donde se clausuraba Iberovinac.

Sobre la cosecha en verde que tanto se espera, Juan Metidieri dijo que hay que esperar a ver cómo la desarrolla la Junta. «La última vez fue un fracaso, pero en otras comunidades vimos cómo funcionó bien».