El equipo filial del Club Voleibol Almendralejo no disputará la fase final del Campeonato de Extremadura de Segunda División que se celebra el domingo 23 de abril. El motivo no es otro que la coincidencia de fechas que tiene con la fase de ascenso del primer equipo a Superliga, que disputa en Castellón del 20 al 23 de abril. El club alega que no tiene efectivos suficientes para jugar esa fase de ascenso, ya que tanto el primer como segundo entrenador del equipo filial son jugadores del primer equipo y, además, varios jugadores del filial tienen que ir concentrados con el primer equipo a la fase de ascenso a la máxima categoría.

El club almendralejense expresó su malestar con la Federación Extremeña de Voleibol por no haber atendido a su ruego de haber cambiado las fechas de esta fase final del campeonato de Segunda. Lo hizo a través de un comunicado que no ha sentado bien a la Federación Extremeña, pero donde el club de Almendralejo expresa su sensación de impotencia, máxime cuando entiende que lleva años haciendo un gran esfuerzo por mantener varios equipos en competición y promocionar este deporte a nivel regional. Almendralejo comunicó a la federación que podía ocurrir esta coincidencia. Incluso pidió ser sede de la fase final del ascenso a Superliga, que en caso de haberla obtenido, hubiera obligado a aplazar todos los campeonatos en la región. Finalmente, no ha habido entendimiento.