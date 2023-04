Más de 30.000 empresas que serán auditadas en España por órdenes de Europa podrán demostrar que cumplen con la normativa vigente de la Ley de Protección de Datos. Y otras 30.000 empresas que serán auditadas en nuestro país no podrán demostrarlo y quedarán expuestas a importantes sanciones. No hay mejor muestra que un ejemplo. Recientemente, en Almendralejo, un empresario tuvo que cerrar su negocio al ser sancionado con una multa de más de 100.000 euros por esta ausencia de protección de datos y seguridad en la información. «La idea es darle valor a las empresas que están protegidas. Es decir, el empresario no tiene que ver esto como un impuesto revolucionario, sino más bien, como algo a lo que se le puede sacar partido», explica Javier González, responsable de Prodatex.

Esta firma, dedicada a ser un proveedor de servicios de protección de datos para empresas, autónomos y administraciones públicas, es de las que más preparación tiene al respecto en Extremadura sobre esta materia. Asesora a más de un centenar de clientes en esta materia y cuenta en su cartera con ayuntamientos y hospitales. Javier sabe que el empresario, en la mayoría de ocasiones, tiene un gran desconocimiento sobre el cumplimiento de esta ley. Y es precisamente ésta la clave para hacerles ver de su importancia: informar al detalle de lo que están contratando. «Me he preocupado en estos años de tener una preparación específica para cada campo ya que, en esta ley, cada sector tiene sus propias peculiaridades. El servicio de atención es de 365 días, ya que muchos no saben que hay sólo 72 horas para comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos la existencia de una brecha de seguridad», es decir, cualquier problema o vulneración de datos. Desde Prodatex, Javier ha apostado por la creación de un software propio que permite llevar un control exhaustivo a cada empresa de su privacidad. «Incorporamos la firma digital avanzada para firmar contratos, ofrecemos auditorías y lo controlamos todo en protección de datos». Esto le ha servido para que empresas de multitud de clientes hayan confiado en esta firma extremeña que ha crecido en base a ser serios y rigurosos, «algo indispensable para llevar una buena protección de los datos de una empresa». Javier utilizó la inteligencia artificial para presentar cómo es su empresa durante la reunión de BNI Desafío Almendralejo.