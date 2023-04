Álvarez considera que la Línea Verde está funcionando bien

Después de casi tres meses de funcionamiento en Almendralejo, el concejal de Limpieza, Manuel Álvarez, ha mostrado un primer balance positivo de la llamada Línea Verde, una aplicación móvil gratuita para los vecinos donde se pueden reclamar incidencias en tiempo real con ayuda incluso de fotografías para que se puedan reparar de inmediato.

No comentó cifras, pero el concejal sí dijo que han sido muchos los vecinos que han interpuesto incidencias y ha valorado la facilidad que le da a la empresa Prezero de poder subsanar cualquier problema.

La aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo, tanto iOS como Android y se pueden hacer reclamaciones de basura, limpieza viaria, recogida de enseres o animales muertos en la vía.

De otro lado, todavía no está funcionando la vigilancia por dron que la policía local tiene previsto realizar gracias a un dispositivo que la propia empresa Prezero ha cedido. Esta vigilancia está relacionada con la dejada de residuos o enseres en zonas de campo, principalmente en San Marcos. Gracias al dron se puede vigilar quienes cometen incidencias y dejan residuos en lugares no permitidos. No obstante, todavía queda documentación por preparar para que el dron puedan funcionar.