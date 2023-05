Casting abierto en Almendralejo para un musical que recorrerará España

José Enrique Guerrero y José Manuel Guerrero, padre e hijo, son dos personas muy conocidas en Almendralejo por su vinculación con la música y el sonido. A Ambos les apasiona la interpretación y, desde luego, controlan el sector. Su nuevo proyecto, el más ambicioso, es crear desde cero un musical que pueda tener recorrido en una gira por toda España.

El proyecto Let it be, across the universe cuenta la historia de Pablo, un músico que no atraviesa su mejor momento después de que tuviera que deshacerse dos años antes de su banda de tributo a los Beatles. Desde entonces, camina en solitario con su guitarra, interpreta las canciones que tanto le fascinan, pero apenas consigue actuar en pequeños bares y, en ocasiones, sólo en la calle. Su situación económica no acompaña. Está a punto de ser desahuciado y revisando ofertas de trabajo en los periódicos ve un anuncio donde buscan personas para un experimento científico. La posibilidad de ganar dinero rápido capta su atención. En el laboratorio, el doctor Roberts le explicará que el experimento consiste en un viaje al futuro y que será la primera vez que se intente con un ser humano. Viajará a 2050 y allí permanecerá diez días hasta su vuelta. Su misión es lograr información y pruebas del futuro. La situación de Pablo le lleva a acceder. No tiene nada que perder. Pero el experimento sale mal y, en lugar de llegar al futuro, Pablo es enviado a un universo paralelo en el que no existe la música. Y aquí, empieza la historia.

José Manuel Guerrero ha lanzado un casting abierto para buscar cantantes, actores, actrices y músicos que se sumen a la aventura. Toda la información de los perfiles que buscan la han subido a la web www.letitbeelmusical.com y hasta el 15 de mayo los interesados pueden enviar sus trayectorias y currículo a la dirección audiciones@letitbeelmusical.com. El casting se realizará en el teatro Carolina Coronado.

«Se trata de un proyecto que nos ilusiona mucho y que hemos cuidado con detalle desde el primer minuto. Creemos que es algo muy interesante y llevar el musical desde Almendralejo a una gira nacional».

Uno de los requisitos es enviar un vídeo cantando en inglés, otro vídeo interpretando un papel y, en caso de saber un instrumento como la guitarra, piano o batería, también. La compañía creada tiene sede en Almendralejo y será en Tierra de Barros donde se haga tanto el casting como los ensayos generales. La idea que manejan es poder hacer el estreno del musical en octubre de 2023.