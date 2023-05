Los agricultores siguen estallando contra la crisis permanente que vive el campo y la falta de ayudas concretas de las administraciones. Así lo comenta Juan Antonio Álvarez, viticultor y miembro de la junta directiva de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo: «La gente está ya muy cansada. Llevamos tres años de crisis entre sequía y subidas de precios. La gente no aguanta más y no se fía de los políticos, al menos, hasta que no vean de verdad el dinero que se les promete en sus cuentas corrientes, que no deja de ser una limosna».

Álvarez participó junto sus compañeros de la Comunidad de Labradores en la manifestación celebrada este jueves en Mérida contra la crisis de esta sequía y que fue convocada por Apag Extremadura Asaja, terminando la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Los agricultores dicen que la destilación de crisis «llega tarde» «Las medidas son claramente insuficientes. Lo primero que hay que decir es que son poco creíbles porque ya anuncian que serán concedidas si hay crédito presupuestario, por lo que no son seguras. Además, se ven que son electoralistas», añade Álvarez. Desde la Comunidad de Labradores se quejan además al ver que cultivos permanentes como la vid y el olivo se quedan fuera del paquete de ayudas que se otorgan tanto a nivel nacional como regional. «Sólo el que ha hecho un seguro de sequía recupera el 30%. Y eso, en agricultores de Almendralejo, no pasa del 5%».