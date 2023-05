Dice un refrán que uno no sabe lo fuerte que llega a ser hasta que verdaderamente tiene que intentarlo. Los diez chicos de Includes Almendralejo que acaban de terminar sus prácticas laborales en empresas se llevan dos aprendizajes. El primero, que ya conocen muy de cerca la realidad del mundo laboral, experimentando qué es trabajar en una empresa. Lo segundo, y más importante, que sus discapacidades no le impiden para ser uno más dentro de un trabajo. Y de ahí, sus caras de felicidad en la clausura del programa POEJ de la Fundación ONCE que fomenta el empleo de personas con discapacidad.

Se han formado en el curso de reponedor de supermercados y grandes superficies, aprendiendo las labores que este trabajo conlleva. Para ello, empresas como Grupo Dihex, Carrefour, Pesco, Sprinter Almendralejo, Carrefour Exprés y Casa Ángel se han brindado para que los usuarios pudieran hacer prácticas en sus empresas. «Ha sido una experiencia fascinante también para nosotros» decía uno de los chicos que trabaja en Sprinter, sabedor de que ellos duplican el esfuerzo para estar a la altura. Todos recibieron un diploma acreditativo del curso de manos del alcalde José María Ramírez y de Fátima Vaca, como responsable de Fundación ONCE, que reflexionó en voz alta asegurando que «ellos tienen ese punto de humildad y de pasión extra que otros no tienen».