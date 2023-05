Convierten en comic el ‘Estudiante de Salamanca’ de Espronceda

El poema narrativo más popular de José de Espronceda, ‘El estudiante de Salamanca’, ha sido convertido en cómic por un escritor valenciano, afincado en Guadalajara, que ha llamado a su trabajo ‘Montemar’, en relación a Félix de Montemar, personaje principal de la obra. Es la primera vez que un autor se atreve a convertir en cómic una obra de Espronceda, icono del Romanticismo en España y natural de Almendralejo.

El encargado de hacer el cómic ha sido Ricardo Vilbor, que ha contado con la ayuda del dibujante Rodrigo Vázquez. «La verdad es que es un proyecto apasionante para mí. Montemar es una obra que me permite combinar mis dos aficiones como son la lengua y literatura, de la que soy profesor, y mi otra versión de guionista y escritor».

Ricardo lleva ocho años publicando cómics y es la primera vez que se atreve a representar en esta faceta una obra de José de Espronceda, al que considera uno de sus escritores favoritos. «A pesar de ser un poema narrativo, nadie lo había intentado. Y esto era algo que me seducía».

Apasionado de la etapa del Romanticismo, reconoce que su gran objetivo es llegar a un público que no suele leer cómics y también captar la atención de aquellos que sienten rechazos por los clásicos.

«Me encanta el Romanticismo que, por cierto, mucha gente confunde con estar enamorado de las velas, y es todo lo contrario. Es tener un héroe que rompe con las normas morales, religiosas o sociales prestablecidas. Una especie de delincuente o canalla que muestra ese rechazo por la sociedad burguesa de la época».

Adaptación

Reconoce Ricardo que no es sencillo adaptar una obra de Espronceda a formato cómic. «Lo más importante es saber seleccionar lo que es novelable de lo que no. Es fundamental no tener un respeto reverencial a la obra original porque son medios diferentes y saber diferenciar qué funcionará en cómic y qué no».

Encontró a su compañero Rodrigo Vázquez en las redes sociales. Rodrigo es malagueño, afincado en Algeciras. «Compré un cómic suyo anterior y es fantástico. Es un magnífico narrador. Le propuse el tema y vio que era el dibujante ideal. Cuando se leyó la obra, no lo dudó”.

El cómic se publicó a finales de marzo por Dolmen Editorial. Ricardo aún no lo ha dado a conocer en tierras extremeñas, aunque espera que esta noticia le ayude a entrar en el Otoño Literario o la posibilidad de presentarlo algún día en Almendalejo.