Cinco fuerzas políticas se disputan este domingo el próximo gobierno municipal

El próximo gobierno municipal se juega este domingo en las elecciones del 28 de mayo a la que concurren cinco partidos en Almendralejo: PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Unidas por Almendralejo. Los dos primeros, históricamente las listas más votadas, quieren mayoría absoluta. El resto, ser decisivos a la hora de formar gobierno.

El PSOE, que logró 10 concejales en los comicios municipales de 2019, tiene claro que su objetivo es sumar, al menos, uno más, algo que le daría mayoría absoluta. El partido está convencido de que puede lograrlo y no depender así del pacto de gobierno al que tuvieron que acceder con Ciudadanos hace cuatro años.

Partido Popular, con Adoración Gutiérrez, también aspira a ganar. Su apuesta se ha basado en una profunda renovación de la lista y proyectos de envergadura. Sumó siete concejales en 2019.

Ciudadanos quiere ser de nuevo «decisivo» tras los tres concejales actuales. Confía en que lo ocurrido a nivel nacional en su partido no les pase factura a niveles locales.

Vox sueña con ampliar el único concejal que ahora tiene. En sus pronósticos más optimistas creen que pueden incluso alcanzar cuatro concejales.

Unidas por Almendralejo es coalición de Podemos e Izquierda Unida. Dicha unión está motivada en la necesidad de unir este bloque de izquierda para lograr una representación que no han tenido estos últimos cuatro años.

Censo

25.062 almendralejenses están llamados a las urnas este domingo. Podrán votar entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde. Hay 11 colegios electorales y 37 mesas distribuidas de la siguiente manera: colegio San Roque (cuatro mesas), IES Arroyo Harina (cuatro), Centro Joven de avenida Rafael Alberti (tres), Escuela Oficial de Idiomas (tres), Montero de Espinosa (cuatro), José de Espronceda (dos), antiguo Ortega y Gasset en el centro (cuatro), Antonio Machado (cinco), San Francisco (cuatro), hospital Nuestra Señora del Pilar (dos) y edificio de Servicios Sociales en La Piedad (dos).

El Ayuntamiento de Almendralejo ha establecido dos teléfonos para consultas el día de las votaciones para aclarar dudas a los vecinos: 676 140 785 / 679 394 925. Para votar hay que portar un documento como DNI, pasaporte o carnet de conducir, en vigor y con fotografía.

Psoe

José María Ramírez Morán es el candidato del PSOE Almendralejo. Natural de Almendralejo, con 63 años, aspira a la reelección como alcalde tras gobernar los últimos cuatro años. Ya lo fue en una primera etapa entre 2000 y 2011. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y Licenciado en Derecho. También es funcionario del Cuerpo Jurídico de la Junta de Extremadura. Ha repetido en varias ocasiones que decide presentarse nuevamente «porque esto es mi vida y es algo que me gusta. Me apasiona. De lo contrario, si algo no te apasiona, es mejor hacer otra cosa». Sabe lo que es ganar y perder unas elecciones. Ahora, busca otra victoria y quiere la mayoría absoluta.

PP

Adoración Gutiérrez Lamoneda es la candidata del Partido Popular. De 35 años y natural de Almendralejo, está casada y tiene un hijo. Es licenciada en Derecho por la Universidad e Extremadura. Ejerce de abogada en su localidad y cuenta con despacho propio. Está especializada en derecho administrativo. El partido apostó por una figura que ha irrumpido de forma reciente en la política. «El paso de entrar en la política es porque considero que es una oportunidad de cambiar las cosas. Soy empresaria, tengo mucho contacto con la gente de Almendralejo, con su día a día, y creemos que se pueden mejorar mucho las cosas, incluso para que los jóvenes no se terminen marchando».

Ciudadanos

Juan Arias Domínguez es el candidato de Ciudadanos. De 48 años y natural de Almendralejo, es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y cuenta con un máster superior en Prevención de Riegos Laborales. Actualmente, ejerce de representante de una empresa de alquiler de maquinaria industrial. Con el pacto de gobierno anterior con el PSOE, ha ejercido como teniente de alcalde, además de dirigir las concejalías de Seguridad Ciudadana y Agricultura y Guardería Rural. Siempre ha pensado en la necesidad de hacer una política con sentido común y sin mirar los colores de los demás. No tuvo experiencia política hasta que se presentó en las elecciones de 2019.

Vox

Eloísa Gracia Montaño es la candidata de Vox Almendralejo. De 47 años, casada y madre de un hijo, tiene una formación como Ingeniero Técnico Agrícola y Técnico Superior en Prevención de Riegos Laborales. Lleva más de 20 años trabajando en la organización agraria Asaja como técnico de formación. Irrumpió en la política de Almendralejo presentándose como candidata por Vox en las elecciones de 2019 y logrando entrar como concejal en la oposición. Ha mantenido siempre discursos con firmeza y no moviéndose de sus posiciones habituales. Sabe que puede repetir en la corporación y aspira a tener más compañeros para poder entrar en el gobierno municipal.

Unidas

Eloísa Gracia Montaño es la candidata de Vox Almendralejo. De 47 años, casada y madre de un hijo, tiene una formación como Ingeniero Técnico Agrícola y Técnico Superior en Prevención de Riegos Laborales. Lleva más de 20 años trabajando en la organización agraria Asaja como técnico de formación. Irrumpió en la política de Almendralejo presentándose como candidata por Vox en las elecciones de 2019 y logrando entrar como concejal en la oposición. Ha mantenido siempre discursos con firmeza y no moviéndose de sus posiciones habituales. Sabe que puede repetir en la corporación y aspira a tener más compañeros para poder entrar en el gobierno municipal.