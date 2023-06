Ramírez: "Nunca me puse gallito con Vara y tampoco lo haría con María Guardiola"

José María Ramírez Morán (Almendralejo, 1960) volverá a ser reelegido alcalde de Almendralejo después de una nueva victoria electoral, esta vez alcanzando la mayoría absoluta. Será su quinta legislatura. Hizo parte de la primera y las dos siguientes entre el 2000 y 2011. Y regresó al sillón de la alcaldía en 2019. Su victoria no es una sorpresa, ya que Ramírez ha sabido ganarse al pueblo desmarcándose de la marca y apostando por el trato con sus vecinos. Está feliz por el resultado, aunque sabe que tener a la Junta con otro signo pude tener sus consecuencias.

Ya, pausadamente, ¿cómo valora la victoria electoral?

Bien, estamos felices. La noche electoral siempre trae más euforias, pero cuando analizas el triunfo, tiene doble mérito. En estas elecciones ha habido un componente de cercanía muy grande. Hay partidos donde la marca se ha impuesto positivamente, como es el caso de Vox. Y otros donde se ha impuesto negativamente, como es el caso de Ciudadanos. A nosotros (PSOE) la marca también nos ha podido hacer algo de pupa. Las previsiones se han cumplido y ahora toca trabajar.

¿Era el resultado esperado?

La verdad es que las encuestas que manejábamos nos daban esos 11 concejales. Es cierto que daban más concejales a PP y menos a Vox, pero por nuestra parte se han cumplido. Todo lo que fuera sumar más era bienvenido, sobre todo para tener más gente en el proyecto y dividir las áreas de gobierno. Al final, esto es una decisión popular. Puedo estar distante de Vox, pero si lo han votado más de 2.000 personas, esos votos no son ni mejores ni peores que los míos. Son todos de vecinos de Almendralejo.

¿Se has sentido valorado por sus vecinos?

El hecho de subir un concejal implica un reconocimiento de la gente. Sin entrar en análisis más sesudos, hemos tenido unos resultados locales muchísimo mejor que el partido a nivel regional. Eso significa que no sólo te ha votado la gente convencida del PSOE, sino también de otros partidos. Ese es un tema que caracteriza mucho a estas elecciones municipales con respecto a otras. Con independencia de pertenecer a un partido, mi compromiso como alcalde ha sido siempre atender a todo el mundo, haya votado una cosa u otra. O sean de cualquier grupo. Nosotros siempre hemos estado abiertos en los plenos a llegar acuerdos de cuestiones locales.

Es probable un gobierno local con el signo contrario en la Junta de Extremadura. ¿Le preocupa?

Indudablemente es un tema importante. Para nuestro proyecto era clave tener el respaldo de la Junta de Extremadura. Entiendo que ahora hay mucha representación teatral para formar gobierno, pero que María Guardiola será la presidenta con el apoyo de Vox. Lo único que deseo es que la Junta sea consciente de que hay necesidades que, incluso PP y Vox llevaban en sus programas electorales. Y, por supuesto, que no castigue a Almendralejo. Ya he comentado que algunos me pedían que levantara la voz ante Vara. Yo no actúo así. Yo les intento convencer de lo que propongo. No me puse gallito con Vara y tampoco lo haré con Guardiola si sale elegida. Trataré de convencer al gobierno regional que aquí hay cosas importantes que hacer. No necesito hacerme hueco ahora en el partido, sólo quiero hacer las cosas por Almendralejo. Poner a parir al gobierno regional puede quedar muy bien de cara a la galería, pero no sería lo mejor para Almendralejo.

Usted habló de una residencia pública de mayores, la renovación de la travesía EX105 o el desdoblamiento de la EX300 (carretera de Badajoz). Proyectos que van a depender de la Junta.

Sí, es cierto. Especialmente estos dos últimos que ha mencionado y que además también lo recogían otros partidos. En ellos, teníamos el compromiso de Vara de que se llevarían a cabo. No obstante, hay que esperar en ambos unos nuevos presupuestos. Aquí lo importante son los proyectos que ya están lanzados y es ahí donde no quiero que exista un bloqueo. En 2011, habíamos dejado el proyecto del nuevo colegio del Ortega lanzado y luego se paró la mesa de contratación. Tuvieron que pasar seis años para volver a ponerlo en marcha. Pasó algo parecido con las viviendas sociales que se están haciendo frente a la estación de Renfe. Espero que ahora no pase con proyectos lanzados como la toma de agua desde el embalse de Alange o la misma travesía EX105.

Suma 11 concejales. ¿Habrá muchos cambios de áreas?

Será muy similar a la anterior. Lo de crear nuevas concejalías puede dar visibilidad, pero lo importante es trabajar con los programas que se llevan.

¿Qué ha hablado con Vara?

Hemos estado en contacto. Al principio estaba tocado. No pensaba en estos resultados. Una vez que pasa, el duelo dura 48 horas y hay que adaptarse. Yo le entendí la noche electoral porque puedes expresar tus sentimientos. Jamás se ha visto que un partido que gana las elecciones se abstenga para que otro gobierno. Ya veremos qué ocurre.

¿Qué le dijo a Ciudadanos, sus socios de gobierno hasta ahora?

Nos felicitaron y nosotros lamentamos sus resultados. Ellos han tenido mejores resultados a nivel local que regional, pero les ha penalizado una ola nacional de su marca. Es algo injusto. Hemos tenido una buena relación y la amistad no se pierde. Es normal que el ganador este feliz y el perdedor, abatido. Los que hemos ganado y perdido elecciones ya conocemos esa sensación.

¿Es su última legislatura?

Ahora te diría que no, pero también te digo que no voy a ser el Joe Biden de Almendralejo. Ojalá tuviera salud para ello. No es algo que ahora me plantee. Quizá eso se va madurando a mitad de una legislatura. Para nada digo si será la última, pero nadie sabe si puede serlo.