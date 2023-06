Almendralejo se rebela contra la inteligencia artificial

La gente de Almendralejo y alrededores saca pecho por su pueblo. O al menos, lo defiende a capa y espada. La reacción se ha producido después de un informe de ChatGP, un conocido sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial, que ha incluido a Almendralejo como el pueblo o ciudad más feo de Extremadura, tras dar a conocer una lista con los pueblos más feos de cada una de las comunidades autónomas de España.

Este chatbot, diseñado por la empresa OpenAI, eligió las ciudades y replicó el informe a medios de comunicación digitales y tradicionales, expandiéndose la lista de «pueblos feos» rápidamente por toda España. En Almendralejo, la respuesta fue tajante.

Empresas como Eisi Agency decidieron realizar un vídeo explicativo con los monumentos y rincones culturales y patrimoniales de la ciudad, un vídeo rápidamente hecho viral con miles de visualizaciones. También el conocido ilustrador extremeño, Fernando Sembrador, ha hecho una imagen de apoyo a Almendralejo que se ha replicado en diversas redes sociales. «Verdaderamente, el tema me ha enfadado mucho porque he tenido la gran suerte de estar muchas veces en Almendralejo y conocer sus rincones y gente. Os puedo garantizar que Almendralejo es un paraíso, y mucho más sus vecinos».

Turismo

En la concejalía de Turismo, desde luego, no gustó al inicio la noticia, «pero también hemos sabido que, según cómo formules las preguntas, te dice una cosa u otra. Y ahí vemos la fiabilidad que puede tener la inteligencia artificial para algunos temas», dice Saúl del Amo, delegado de Turismo.

El concejal expone datos para ser contundente. «Yo entiendo que Almendralejo no tenga el patrimonio cultural de ciudades como Cáceres o Mérida, pero creo que la gente sabe muy bien lo que tenemos en nuestra ciudad. Una prueba de ello son los casi 30.000 visitantes registrados que tuvimos el año pasado o los 40.000 que tuvimos justo el año antes de la pandemia. Y son personas que pasaron por la Oficina de Turismo».

El yacimiento de Huerta Montero, el Palacio de Monsalud o la bodega en el interior de la plaza de toros, declarada como Bien de Interés Cultural, son algunos puntos que ensalza el concejal, «pero tenemos otros muchos más. Sí me ha gustado la reacción de la gente en redes sociales o de algunos creativos. Eso me alegra porque la gente sabe que Almendralejo no se encuadra ahí».