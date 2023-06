Ayudarán a los empresarios de Almendralejo a saber protegerse de los ciberataques

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) ha organizado su segunda jornada dentro del programa Ceal Impulsa que busca ayudar a los empresarios en determinadas áreas. En concreto, esta jornada se centrará en la ciberseguridad y se celebrará el jueves 15 de junio, a partir de las 11.30 horas, en la Residencia de Jóvenes Emprendedores Europeos. Para apuntarse, los asociados o no asociados tendrán que dirigirse a los perfiles sociales de Ceal o a su oficina situada en el Centro de Innovación Empresarial.

Estrategias de ciberseguridad

La presidenta de Ceal, Myriam Lázaro, valora la importancia que tiene para las empresas disponer de estrategias de ciberseguridad para salvaguardar la información en una economía cada vez más digitalizada. Habrá especialistas como Ricardo Álvarez, del Grupo Solitium, que hablará sobre cómo elaborar un plan de contingencia y seguridad; Juan Manuel Castaño, de WatchGuard Technologies, que informará sobre los casos de suplantación de identidades; Carolina Peña Moyano, inspectora de policía nacional, que explicará cómo reaccionar ante un ciberataque y los procedimientos a seguir; y José Zambrano, de Zamcar Carreterillas, que contará un experiencia real sobre un fraude sufrido en su empresa por internet.

Emilio Ortiz, directivo de Ceal y especialista informático, ha comentado que «tenemos a muchos clientes que sufren diariamente suplantaciones de identidad. Esto no es una cosa de una película de ciencia ficción, sino que los ciberataques ya están en el día a día de las empresas y autónomos. Y están pasando casos asiduamente». En este sentido, su habló de un caso que le ocurrió a su propia empresa sobre una suplantación de identidad al gerente de la misma. Alguien utilizaba el whatsapp con su cara y nombres para enviarle un encargo de compra de tarjetas Apple a uno de sus trabajadores, alegando que era urgente y que ahora no podía llamarle. El trabajador, haciendo caso de su superior, compró las tarjetas y envió los códigos a ese whatsapp, que realmente no era el del gerente de la empresa, sino de un hacker que había suplantado su identidad. De ese modo, se procedió a la estafa por la vía digital.

Myriam Lázaro aportó algunos datos interesantes y comentó que hay informes que señalan que tres de cada cuatro empresas en España han sufrido, al menos, un ciberataque en los últimos tiempos. Además, advierte que los ciberataques suelen ser más comunes en pequeñas y medianas empresas «porque les cuesta más estar preparadas para sufrir estos ataques informáticos».