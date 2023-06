Dema contribuye a la supervivencia del cernícalo primilla en España

La Asociación para el Estudio y Defensa del Medio Ambiente de Almendralejo (DEMA) ha enviado hasta la localidad aragonesa de Zuera, en la provincia de Zaragoza, un total de 25 pollos de cernícalo primilla que han sido liberados en este municipio con el objetivo de ayudar a la supervivencia de esta especie.

Desde hace tiempo, Dema trabaja en su Centro de Cría de Cernícalo Primilla en un proyecto de recuperación de esta especie en Aragón y en el que colaboran los ayuntamientos de Almendralejo y Zuera, los gobiernos de Extremadura y Aragón, así como Enel Green Power que financia este proceso.

Los pollos fueron transportados en cajas especiales por carretera, un mobiliario diseñado exclusivamente para este proceso. La idea es asegurar la supervivencia de una especie muy conocida en Almendralejo, ya que la torre de la Purificación ha sido hábitat del cernícalo primilla desde hace muchos años, aunque se ha perdido más de la mitad de la población que tenía, pasando de casi un centenar de parejas a una veintena, aproximadamente.

Este proceso de liberación en Aragón ya se hizo en el año 2021 cuando Dema envió a la misma localidad otros 40 pollos que habían nacido en Almendralejo y que tenían entre 18 y 20 días de edad.

Colonia local

Hay que recordar que la colonia del cernícalo primilla que anida en la iglesia de la Purificación está muy bien supervisada anualmente por los voluntarios de Dema, que periódicamente pasan a ver la evolución de los nidos y las parejas que allí habitan. En su momento, Dema dio a conocer cómo eran los nuevos nidos instalados hace unos años en la parte más alta de la Torre de los Almendros, que además es el punto más alto de la capital de Tierra de Barros y una ubicación que está considerada como Zona de Especial Protección de Aves, siendo la primera declarada en Europa dentro de un edificio de casco urbano.

Estos nidos están elaborados con un prototipo artificial hecho y diseñado especialmente para el cernícalo primilla. Los nidos protegen a las crías para que no puedan salirse y no caigan por el precipicio a gran altura, salvando así a muchos pollos de esta especie. Además, como subrayó en su momento Pepe Antolín, de Dema, los nidos están incrustados y con el mismo color de la torre, por lo que desde abajo no se distingue el impacto visual que causan los nidos, requisito que exige el proyecto ZEPA Urban que impulsa la Junta y en el que Dema es socio colaborador.