Escanear un código QR en un restaurante o descargar una aplicación en tu móvil pueden generarte peligro personal, si no estás protegido. O, al menos, si no tienes conocimientos de cómo hacerlo de forma correcta. Pasa a nivel personal y, especialmente, a nivel de empresas, donde el dinero que se mueve es mayor. Hablamos de ciberseguridad, un mundo que parece alejado de nuestro entorno, pero que tras las jornadas Impulsa de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo quedó patente que está más a la orden del día que nunca.

Expertos en la materia aprovecharo esta jornada para informar, concienciar y enseñar a empresarios locales qué deben saber en materia de ciberseguridad y por qué sus empresas deben estar protegidas informáticamente hablando.

“Esto me recuerda al Covid. Primero empezó en China, luego lo vimos en Italia y, de repente, estábamos encerrados en España. Parece que, porque vivamos en Almendralejo o seamos un empresario pequeño, no nos va a tocar. Pero hay pensar que vivimos en un mundo globalizado, donde las empresas somos direcciones de red. El mundo de los hackers vive de sacar dinero a empresarios. Y no tienen escrúpulos. Les da igual las grandes y las pequeñas empresas. Les vale cualquiera que esté asustado por ello” dice Ricardo Álvarez, representante del Grupo Solitium, especialista en implantación de sistemas de ciberseguridad.

Especialmente impactante fue el testimonio de José Zambrano, gerente de Zamcar Carretillas. Esta empresa almendralejense llevaba muchos años trabajando con un proveedor de recambios de Bélgica, a los que compraba de forma rutinaria. Una empresa hackeó sus correos electrónicos y el intercambio de información entre ambas cuentas. De repente, Zamcar hacía pedidos, la empresa belga remitía factura, Zamcar las pagaba y, los pedidos, no llegaban nunca. “En una de las facturas, nos informaron de un cambio del número de cuenta. Son gente con la que llevamos muchos años trabajando y había confianza. Pero ahí estuvo el error”. Ese número era el de la empresa de hackers. “Tuvimos que llamar por teléfono y vimos que nos estaban estafando”. Más de 40.000 euros que se perdieron en el camino.

Juan Manuel Castaño, de la empresa WatchGuard Technologies, explicó cómo prevenir la suplantación de identidades y qué alternativas hay para protegerse, tanto a nivel personal como corporativo, ante estos ataques informáticos. Lo hizo con ejemplos que pueden ocurrir en el día a día.

Decenas de empresarios acudieron a las jornadas celebradas en la Residencia de Jóvenes Emprendedores donde también estuvieron el alcalde José María Ramírez y el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García.