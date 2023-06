Cuando acabe la presente legislatura que acaba de comenzar, José María Ramírez habrá acumulado 19 años como alcalde del Ayuntamiento de Almendralejo. Una cifra histórica. La que se abrió este sábado fue su quinta legislatura con él al frente de la corporación municipal. Tuvo una primera etapa desde el año 2000 hasta el 2011, con tres legislaturas. Ganó después en 2019 y repitió, ahora con mayoría absoluta, en 2023.

«Me siento un privilegiado porque me apasiona esta ciudad. Mi infancia me llevan a recuerdos de la calle Pedro Navia, donde nos criamos yo y mis hermanos con mis padres. Sólo quedo yo de los seis para contar mi propia historia. Estudié en San Antonio y en San Francisco. Después en los institutos Carolina Coronado y Santiago Apóstol. Trabajé en un taller a los 13 años en periodos vacacionales. Y todo ello antes de partir con 17 años a Madrid para estudiar Sociología y Derecho. Volví en 1984 con mis títulos para incorporarme como funcionario a la recién creada Junta de Extremadura. El año que viene cumpliré 40 años de aquello», relataba Ramírez visiblemente emocionado nada más tomar el bastón del ayuntamiento que lo acredita nuevamente como alcalde en representación del grupo socialista.

Fue una investidura emotiva, con un salón de plenos del Palacio de Monsalud repleto de amigos y familiares de los 21 concejales que tomaban posesión de sus actas. «Almendralejo es bello porque quien viene aquí se enamora. Ni nada ni nadie puede decirnos de lo contrario de la belleza que tiene este pueblo».

En su discurso más formal como alcalde, Ramírez comentó que «nuestras puertas siguen abiertas, pero sobre todo necesito la ayuda de mi equipo de gobierno para sacar adelante este proyecto.». Consciente de que la Junta de Extremadura tendrá otro color, también comentó que «necesitamos de todas las administraciones, gobierne quien gobierne, porque tenemos que cumplir con las promesas que hemos hecho».

También recordó, como ya lo hizo en la noche electoral tras su victoria, que «voy a ser el alcalde de todos, de quienes me dieron su apoyo, de quienes no me lo dieron y de aquellos que no vinieron a votar. Tenemos proyecto con todas las miradas y, por supuesto, sin excluir a nadie».

Concejales

De los 21 concejales que componen la corporación municipal de Almendralejo, hay nueve que se estrenan en el ayuntamiento: Fran Arroyo, del PSOE; Adoración Gutiérrez, Francisco González, Isabel Cortés, Santiago Barragán, Paulino Roncero y María Ángeles Fernández, del PP; y Guillermo Plano y Gemma Martínez, de Vox Almendralejo.

La portavoz del grupo PSOE, Raquel del Puerto, apuntó que espera que siga existiendo en el ayuntamiento «el consenso, diálogo y respeto de los últimos años. Vamos a trabajar en la senda de la prosperidad y el desarrollo económico».

Adoración Gutiérrez, que será portavoz del Partido Popular en la oposición, felicitó al nuevo alcalde en su discurso y abogó por hacer una oposición «leal porque la gente precisa de una política de conciliación, de convivencia pacífica y de concordia. No iremos en el camino de la oposición estéril o contradicciones injustificadas. Pero seremos rigurosos y firmes con nuestros principios y con los de las personas que nos han votado. Y en aquello que consideramos erróneo, que nadie dude que lo haremos saber».

Eloísa Gracia, que repite como portavoz de Vox, agradeció en su discurso que el partido haya tenido un gran respaldo y ampliando la confianza.

La anécdota de la jornada la puso la concejala de Vox Almendralejo, Gemma Martínez, que en el momento de la votación por la investidura, mencionó por error el nombre de la portavoz del PP, Adoración Gutiérrez, en lugar del de su portavoz, Eloisa Gracia, aunque rectificó al momento y el hecho quedó en un punto simplemente gracioso.

La corporación municipal también posó minutos después dentro del santuario de la Piedad, patrona de Almendralejo.