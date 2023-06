El idioma portugués se impone al francés en la Escuela de Idiomas de Almendralejo

La Escuela Oficial de Idiomas se prepara para el nuevo curso 2023-2024. Su director, Jacq Songy, es consciente de que hay desconocimiento en muchas ocasiones sobre el centro. «Creemos que la gente no lo conoce bien. Muchos piensan que no hay plazas o que es muy caro. Y realmente estamos abiertos a todos aquellos que quieran aprender idiomas que sean de Almendralejo y de alrededores».

En las últimas fechas, se da por hecho que la Escuela Oficial de Idiomas se trasladará en un futuro al antiguo edificio del colegio Ortega y Gasset que está en la zona centro, «pero todavía no hemos tenido ninguna conversación formal y oficial con Ayuntamiento de Almendralejo y Junta de Extremadura. Es obvio que el cambio nos interesa. Aquí sólo vino un arquitecto a preguntarnos cómo se podía reestructurar el edificio. Nos gusta la idea porque ahora tenemos que compartir el edificio con el Centro de Profesores y Recursos y con la Escuela de Adultos y, en muchas ocasiones, no hay espacios. Nos gustaría ampliar opciones como es el caso de impartir español para extranjeros, pero de momento no es posible».

Songy reconoce que hay clases, como son los casos de B1 o B2 de inglés, donde se tienen que meter hasta 30 alumnos «y trabajar un idioma con 30 personas en un método comunicativo, en ocasiones, se hace complicado».

Opciones

Para el curso 2023-2024, la Escuela de Idiomas de Almendralejo volverá a impartir los niveles del marco europeo: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 en inglés, francés y portugués. El C2 de francés está aún en el aire hasta conocer exactamente la demanda que tiene.

En este sentido, reconoce que el francés ha ido perdiendo peso en Extremadura con respecto al idioma portugués, cada vez más demandado. También espera recuperar muchos alumnos que, después de la pandemia, ha ido abandonando las clases.

Del 1 al 15 de julio se abre un primer plazo de matriculaciones en los diferentes cursos. Es probable que puedan quedar plazas libres, por lo que se abrirá un segundo plazo de matriculaciones a partir del 1 de septiembre, ya que la idea es comenzar las clases el 1 de octubre.

La tasa anual de matrícula ronda los 70 euros y con ello se tiene derecho a cuatro horas semanales de idiomas, normalmente repartidas en dos días: lunes y miércoles, o martes y jueves.

De otro lado, Songy ha hablado de las inmersiones lingüísticas que también realizan con los alumnos para aportarles un valor educativo y cultural extra.