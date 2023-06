Alumnos del San Francisco iniciarán el curso en su propio colegio

La comunidad educativa del colegio público San Francisco iniciará las clases de septiembre del próximo curso escolar 2023-2024 en su propio centro y no trasladándose al antiguo colegio de Ortega y Gasset al lado de la plaza de la Constitución. Así lo ha comunicado ya la dirección del centro a las propias familias que tienen allí escolarizados a sus hijos mediante un mensaje por plataforma educativa.

Hay que recordar que hace justo un año, en junio de 2022, la entonces consejera de Educación, Esther Gutiérrez, anunció un proyecto de reforma integral del colegio que superaba el medio millón de euros. En ese momento, para poder hacer esta obra, se planteó que la comunidad educativa se trasladara al antiguo Ortega y Gasset. Primero se barajó que se hiciera durante la Navidad, pero el retraso de la planificación de la obra provocó que se dejará para este verano.

De hecho, en marzo de 2023, el proyecto de remodelación integral del colegio fue presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almendralejo. Y ese mismo día, se dijo que la licitación era cuestión de días. Fue el secretario general de la consejería de Educación, Rubén Rubio, el que, acompañado de varios técnicos y el alcalde, dio a conocer cómo era el proyecto.

Días más tarde, Educación comunicaba a la dirección del colegio que el nuevo curso comenzaría en el antiguo Ortega y Gasset, y las familias han dado por hecho esto. Los propios profesores habían recibido unas cajas para ir embalando y guardando todo el material de cara al traslado antes de las clases.

Sin embargo, la delegación provincial de Educación ha comunicado al colegio San Francisco que el traslado no se hará este verano. Todo esto se produce porque los plazos se han demorado y la obra no ha salido ni tan siquiera a licitación. Esto, sumado ahora la incertidumbre generada por el escenario tras las elecciones del 28 de mayo, hace pensar que no se moverá ningún papel hasta que haya un nuevo gobierno en la Junta de Extremadura. Asimismo, el retraso de esta obra de remodelación condiciona también la obra de remodelación integral del antiguo Ortega y Gasset.

Se plantea en San Francisco la reforma de los solados y aseos, la reparación de humedades, sustitución de carpinterías interiores, acondicionamiento de espacios para la nueva aula de 1-2 años que será implementada, una mejora térmica de algunas clases y la mejora de accesibilidad con rampas, ascensor y aseos adaptados.