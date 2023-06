Ciudadanos Almendralejo es historia, de momento, en la corporación municipal del nuevo ayuntamiento. La noche del 28 de mayo fue una pesadilla para la formación naranja en la capital de Tierra de Barros y los resultados le hicieron perder los tres concejales que les representaban en la corporación municipal. Lo cierto es que no había una gran conectividad entre el coordinador local, Juan Arias, y parte de la junta directiva del partido. Y eso, tras los resultados electorales, ha desembocado en su cese como coordinador local.

«Lo primero es que estoy sorprendido por los resultados. Creo que es algo injusto que no tengamos representación en el ayuntamiento después de la labor que hemos hecho como partido en el equipo de gobierno durante los últimos cuatro años. Realmente, ha sido un gran varapalo», reflexiona Arias.

Sobre su destitución, lo ha llevado con más normalidad de lo esperado. «El partido lo propone para relanzar a Ciudadanos Almendralejo. Les deseo lo mejor, pero no creo que el problema sea Juan Arias, sino la marca a nivel nacional. De hecho, no todos los afiliados estaban de acuerdo con esa decisión».

¿Se va del partido? «De momento, no. Sigo afiliado. No me han echado. Ahora, sí es cierto que necesito un periodo más amplio de reflexión y será, a partir del año que viene, cuando me plantee si sigo en la vida política o en otro tipo de agrupaciones o colectivos».

Balance

El ya ex concejal de Policía o Agricultura, entre otras materias, considera que el balance de lo realizado es positivo y está satisfecho con el trabajo realizado como concejal y teniente alcalde del ayuntamiento.

Sobre sus funciones en la policía, destaca haber quedado a la plantilla al cien por cien de sus puestos para finales de año, tanto en puestos de agentes, de oficiales, los dos subinspectores y el inspector. También considera importante haber satisfechos con demandas de material de los agentes, como los chalecos de seguridad antibalas, o haber podido crear la unidad canina, la unidad contra la violencia de género o la unidad área de seguridad mediante drones.

También considera que ha sido fructífero su paso por agricultura, especialmente por el arreglo de caminos. «Creo que el pasado ha sido el año que más kilómetros de caminos se han arreglado en Almendralejo de los últimos 40 años». Ahora, asegura, le toca también descansar.