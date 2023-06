Cuando un emprendedor o un empresario se dispone a crear o hacer crecer un negocio, en ocasiones, se olvida de salvaguardar riesgos en cada uno de los pasos que va dando. No se trata de un seguro. No. Va mucho más allá. Es disponer de una garantía de que cada paso, se da bien. Hacer el camino con seguridad de que no vas a dejar ningún detalle al azar. Y, para eso, un asesoramiento jurídico continuado es la mejor opción.

Así lo explica Carmen Mayo, responsable junto a Miguel Sánchez del despacho Légati Abogados, situado en la calle Constitución, 2, de Almendralejo. En pleno centro. Ella tiene claro, cada vez más, que trabajar con una iguala puede hacer ahorrar mucho dinero a un empresario. «Y, especialmente, muchos quebraderos de cabeza». Con un contrato de iguala, una persona o empresa dispone de asesoramiento jurídico en materia civil y la elaboración y supervisión de todo tipo de contratos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que, en un buen contrato, se esconde siempre mucho dinero? Al mismo tiempo, un contrato de iguala proporciona defensa jurídica al cliente ante incumplimientos contractuales, gestión de impagos, reclamaciones extrajudiciales de deuda o procedimientos monitorios. «La parte sucia de un negocio», por decirlo de alguna manera. Pero hay más. Disponer de asistencia a formas en notaría, acompañamiento a dependencias policiales, negociaciones con abogados o representantes de la otra parte o el acceso a datos que sólo manejan los abogados. «Muchos no se dan cuenta de lo que pueden ahorrar o dejar de pagar hasta que no se detienen a analizar un contrato de iguala. Creo que todas las empresas serias con ganas de crecer deberían de tener uno», opina Mayo. Miguel Sánchez también trabaja en el despacho de abogados, que está creciendo en los últimos meses. Asimismo, Miguel también desempeña labores de representación en la empresa Vibrados La Estrella, una empresa de origen familiar (desde 1974) , que es referente en el diseño de prefabricados de hormigón y la fabricación de todo tipo de materiales como ladrillos, bordillos, placas armadas para cubiertas, tubos de hormigón, arquetas, adoquines. Con sedes en Los Santos de Maimona (Badajoz) y Escurial (Cáceres), la firma pertenece al Grupo Arliblock, integrado por 15 fabricantes de toda España, contando a su vez con la certificación de Aenor.