Gregorio Barroso, 75 años de campo

Gregorio Barroso García, natural de Almendralejo y de 82 años de edad, será este año el agricultor homenajeado en el acto central de las fiestas de la Piedad que tendrá lugar el próximo 14 de agosto a las puertas del santuario. Se trata de un agricultor de toda la vida, que comenzó a trabajar las tierras de su padre a los 7 años y que, todavía en estos días, se monta en su tractor para disfrutar de lo que más le gusta: el campo.

«Yo, dónde mejor estoy, es en el campo. Por eso me voy todas las mañanas. Ya sólo estoy ayudando y viendo a mi gente, pero a mí me da la vida porque es lo que más me ha gustado hacer», dice emocionado tras saber que es el agricultor propuesto por el Foro Agrario.

Gregorio ha sido un agricultor valiente, emprendedor y atrevido. Aprendió rápido el oficio y, aunque tuvo un breve periplo en Barcelona para probar nuevos trabajos, se dio cuenta rápidamente que el campo era su lugar. «La verdad es que siempre me ha gustado arriesgar. Compraba muchas tierras que salían para trabajarlas, adecentarlas y luego poder venderlas. La vida también es eso, arriesgar y trabajar mucho».

Se casó con Antonia Moreno, una mujer de Don Benito con la que comparte la vida y con la que tuvo cuatro hijas y un varón. Precisamente, Paco Barroso, su hijo, ha heredado la profesión y la pasión por el campo, junto a su primo y su yerno.

Pese a su avanzada edad, su físico y desparpajo le permiten hacer cosas que uno no imaginaría. Domina el tractor con habilidad y está pendiente de todos los detalles alrededor del campo. Sabe que los jóvenes están hechos ahora de otra pasta. «Hay muchos que no se quieren dedicar a esto. Para trabajar y vivir del campo tienes que ser muy perseverante y trabajador. Por suerte, puedo decir que mi hijo es un gran agricultor y se lo tienen reconocido».

Tampoco confía mucho, de momento, en la llegada del regadío. «Tal y cómo se están poniendo las cosas, la verdad es que no sé de dónde van a sacar el agua. Ahora mismo, no creo mucho en el regadío, pero ojalá se sigan dando pasos adelante y algún día sea una realidad porque los pozos se están secando y necesitamos agua».

Gregorio estará el 14 de agosto en el atrio de la Piedad para ser homenajeado por todos los agricultores. Ha formado parte de varias asociaciones como la Comunidad de Labradores y trabajó durante muchos años en el campo experimental de la Estación Enológica. Ahora, le llega un merecido reconocimiento.