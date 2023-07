Juan Antonio Álvarez:«el cava sigue teniendo mucha demanda y no hay stock»

Los agricultores dedicados a la plantación de uva para cava de denominación de origen no se van a rendir ante las continuas trabas que impiden un mayor crecimiento de esta producción en Almendralejo. Recientemente, se ha conocido que la Justicia ha rechazado un recurso presentado por la Junta de Extremadura frente a una decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca que confirma la prohibición a los agricultores extremeños de poder ampliar las hectáreas dedicadas a la producción de cava por el riesgo que existe de dañar la denominación de origen protegido.

La Junta de Extremadura ya ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque entienden que la Justicia les estaba dando previamente la razón. Desde la Comunidad de Labradores, aplauden el movimiento de la Junta y tienen claro que deben pelear por frenar estas continuas limitaciones. «Estamos hablando de un producto que tiene mucho crecimiento y se ha roto el stock. Tenemos demanda y un potencial de calidad en la viticultura extremeña. Nosotros somos conscientes de que nuestro margen de crecimiento no es algo salvaje, sino que podemos crecer todavía más siempre aplicando una lógica. Pero no un frenazo en seco», argumenta Juan Antonio Álvarez, que además de ser integrante de la Comunidad de Labradores será próximamente el vocal extremeño en el Consejo Regulador de la DO Cava, donde Extremadura logró por primera vez representación en las últimas elecciones.

En Almendralejo hay unas 1.800 hectáreas de cava. Hay un margen de crecimiento que los agricultores quieren aprovechar debido a la mayor rentabilidad que tiene la uva destinada a denominación de origen cava. «Nuestros agricultores están en ese derecho de aprovechar esta demanda porque tenemos productos de calidad. Es algo que ya lo comenté en el Consejo Rector de la DO Cava y vamos a seguir defendiendo, desde una coherencia y lógica, esta postura». Hay que tener en cuenta los precios. Y es que para la próxima campaña la uva con destino a DO Cava puede venderse cerca de 50 céntimos por kilo, prácticamente el doble de precio que el resto de uvas.

La representación es mínima de Extremadura en la DO Cava (tan sólo un vocal de los doce de la mesa), pero al menos, ahora hay un interlocutor directo para dialogar estas posturas. Eso sí, la posición de la DO Cava es inflexible. No quiere levantar restricciones y, de momento, ha convencido al Ministerio de Agricultura para que esto continúe.