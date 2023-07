Almendralejo ya conoce a la nueva reina de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2023. Se trata de Luna Gonzalo Díaz, una joven almendralejense de 20 años que representaba a la barriada de San Antonio y que se impuso en el certamen de elección de la reina que se celebró durante este pasado fin de semana en el teatro Carolina Coronado.

Luna acaba de terminar un Grado Superior doble de imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear en Sevilla con matrícula de honor. También decidió realizar este año la selectividad en varias optativas con el objetivo de subir su nota media y alcanzar uno de sus grandes objetivos como es estudiar Fisioterapia.

El próximo mes de septiembre iniciará estos estudios en A Coruña. Lo hará allí porque compaginará la parcela académica con la deportiva, ya que además de estudiante es deportista de alto nivel. Ha sido jugadora del Voleibol Almendralejo en Superliga 2 en la temporada que acaba de terminar y, su buen rendimiento, le ha abierto opciones para fichar por el equipo de Superliga 1 de A Coruña.

Nada más ganar el certamen, Luna comentó que «es realmente emocionante verme en este lugar. Yo he vivido las fiestas siempre muy de cerca y, desde que tenía apenas un año, lo he hecho estando en momentos importantes de la organización. En el acto central, he actuado, cantado, bailado, hecho de paje e, incluso, me tocaba estar con las reinas. Siempre soñé que pudiera ser yo una esas chicas. Por eso creo que lo estoy viviendo de manera más especial».

En la elección de la reina de las Fiestas se encontraban las nueve reinas de las distintas barriadas de Almendralejo que han sido elegidas durante este verano. Ocho de ellas pasarán ahora a ser damas de honor. «La verdad es que todas nos tenemos que considerar ganadoras. Cuando te metes en un certamen de este tipo, el único temor es que el grupo no encaje. Pero realmente estamos viviendo una experiencia increíble. Hemos conectado todas muy bien y creo que vamos a vivir una feria juntas inolvidable».

Con respecto a su persona, la nueva reina de las fiestas de Almendralejo asegura que es una persona «sencilla y con los objetivos muy definidos». También tuvo palabras de elogio para su barriada, San Antonio, y para una nueva directiva «a la que veo con ganas de hacer cosas importantes por nuestro barrio».

El guionista Juan Pedro Cotano dirigió una gala a la que asistieron más de 350 personas. La coronación será el 14 de agosto.