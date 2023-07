Acondicionan el polideportivo para el concierto de Manu Carrasco

En Almendralejo se preparan para el gran concierto musical que ofrecerá el artista Manu Carrasco la noche del 12 de agosto en el campo de césped artificial Antonio Álvarez ‘Ito’ del polideportivo municipal. Las previsiones indican que habrá en torno a 10.000 personas presenciando el concierto. No se recordaba en la capital de Tierra de Barros una actuación musical con tantos espectadores desde julio de 2007 cuando actuó en el estadio Francisco de la Hera el artista internacional Ricky Martin. Aquella noche, el puertorriqueño congregó a casi 15.000 personas en Almendralejo.

Para cumplir con los exigentes planes de seguridad y evacuación de un concierto de esta magnitud, desde el Ayuntamiento de Almendralejo han tenido que programar obras urgentes de creación de nuevas puertas en la fachada lateral del polideportivo. Hasta tres grandes puertas, mucho más anchas de las que hay habitual, se han creado. Primeramente, para cumplir planes de evacuación. Y, en segundo lugar, para que diversos vehículos especiales que tienen que ayudar a instalar el escenario puedan pasar dentro del recinto.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha comentado que serán siete trailers de más de 17 metros de largo y cuatro metros de altura los que tienen que operar para hacer todo el montaje. Rodríguez ha comentado que «en Almendralejo hemos estado acostumbrados a conciertos de entre tres y cuatro mil personas, pero estamos hablando de un concierto de máxima envergadura. Lo positivo es que el recinto quedará preparado para albergar futuros conciertos de este tipo».

Césped y aparcamientos

Las principales preocupaciones en estos momentos se centran en una buena cobertura del césped artificial donde estará el escenario y los espectadores y la posibilidad de habilitar aparcamientos. En cuanto al césped, la propia empresa promotora se ha encargado de contratar una protección especial. Ha habido cierta preocupación entre clubes y asociaciones deportivas que entrenan y juegan allí habitualmente, aunque desde la organización del concierto aseguran que no habrá desperfectos.

En cuanto a los aparcamientos, desde el consistorio lanzan un mensaje de que, a ser posible, todo aquel que vaya de la localidad no utilice el coche para no colapsar la zona. Se está negociando la posibilidad de gestionar espacios para aparcamientos de los espectadores que vienen de fuera y para no generar colapsos a la entrada del polideportivo.