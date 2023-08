Con toros de Luis Albarrán y con una entrada que promete cubrir el cemento del graderío de la plaza de toros de Almendralejo, el rejoneador Adrián Venegas se estrena oficialmente con alternativa en mano en el coso de su localidad, ante su gente y con la emoción que supone vivir en primera persona una feria taurina de la Piedad. “Estoy con ganas y vamos con muchas expectativas. Venimos de una feria muy importante como la de Burgos, con buenas sensaciones y compartiendo cartel con máximas figuras taurinas. Llevamos caballos nuevos y es un momento especial para ver el avance y progreso que llevamos” dice el joven rejoneador de sólo 23 años.

Adrián Venegas será uno de los atractivos de la gran corrida de toros de Almendralejo de este domingo 13 de agosto, a las 20.30 horas. Comparte cartel con Antonio Ferrera y Manuel Escribano. “Es una delicia compartir cartel con dos toreros valientes que torean en muchas ganaderías y saben sacar faena a toros complejos. Veo un cartel atractivo porque es diferente al de otros años. Y aquí, la gente responde a la llamada de los toros”.

Fue el 25 de junio cuando finalmente Adrián Venegas tomaba la alternativa en la plaza de toros de Burgos junto a Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Todo estaba preparado para que fuera en abril de 2022 cuando Adrián tomara la alternativa en su ciudad, pero una serie de problemas burocrácticos obligaron a posponer este momento. “La verdad es que no hay mal que por bien no venga. Quizá, este año llego más preparado aún que a ese momento de la alternativa. Tenemos unas condiciones de cuadra en caballo más importantes. La técnica y la evolución diaria de los entrenamientos nos ha servido para prepararnos mucho más. Me veo con un punto mayor de madurez en la plaza y con más conocimiento para saber manejar situaciones, es decir, para saber sacarle faena a todo tipo de toros, aunque evidentemente todavía nos queda mucho margen de mejora”.

Rejoneador

Confiesa Adrián que es un enamorado del toreo a pie, pero el hecho de tirarse por la rama del toreo a caballo fue por su pasión también por este animal. “Yo, lo primero que pude torear de chico era un perro que tenía en casa”, bromea con risas. “Me gustaba la afición al caballo, pero para pasear. Luego me entró la curiosidad al ver corridas de rejones y esa combinación entre el toro y el caballo. Ahí me entró la pasión. Es algo más complicado o, al menos, es un toreo con menos opciones. Pero me encanta. Eso no quita que deje a un lado el toreo a pie. Me encanta también y, en lo tentaderos a puerta cerrada, me bajo del caballo para dar algún pase, con todos los respetos a las grandes figuras que tenemos”.

También reconoce que ser de Almendralejo “es una suerte para un torero. Está claro que somos distintos por la gente y la ciudad. Taurinamente, Almendralejo me encanta. Tenemos una plaza que es tremenda, de las más bonitas de España. Además, el trato que estoy recibiendo es exquisito, ya que cada vez que necesito un entrenamiento en la plaza, nuestro ayuntamiento tiene a bien cederla sin problemas. Eso, por ejemplo, en mi caso, es muy importante para poder llevar allí unos días antes a los caballos”.

Todavía quedan entradas en la web de Tauroemoción para ver el festejo taurino de este domingo. “Con la afición que tenemos y este cartel, estoy seguro que vamos a ver un gran espectáculo”, vaticina Venegas.