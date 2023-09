El PP local exige al PSOE más trasparencia en el proceso de reapertura de la piscina

El Partido Popular de Almendralejo ha emitido un comunicado para denunciar la falta de trasparencia del PSOE local con el proceso llevado a cabo para abrir la piscina municipal tras tres años cerrada. En ese escrito señala que han sido numerosas las quejas que ha habido por parte de vecinos por el estado de la piscina este verano tras casi un millón de euros de inversión. Critican que las deficiencias no se han solucionado tales como el césped en mal estado, problemas en las duchas, falta de zonas de sombra, pocos espacios o la accesibilidad para personas con discapacidad, entre otros.

Sin embargo, la nota se centra en conocer las condiciones en las que se ha recepcionado la obra por parte del Ayuntamiento de Almendralejo, ya que el Partido Popular solicitó el pasado mes de julio al PSOE esta información y, de momento, asegura que no ha recibido respuesta. «La negativa reiterada del equipo de gobierno a exhibir la documentación nos hace pensar que su tramitación pudiera no ser acorde a la ley», exigiendo trasparencia.

Desde el PP también critican que el gobierno socialista no fuera capaz «o no tuviera prisa en tres años de remodelar la piscina y sí la tuviera los últimos meses para que las instalaciones estuvieran lista en año electoral. Y observamos que las prisas no son buenas» puntualiza el comunicado.