Ramírez aclara al PP local que la piscina se abrió de forma legal

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, ha querido aclarar que la apertura de la piscina municipal de verano se ha realizado de forma legal y ha querido contestar así al comunicado del Partido Popular local que cuestionaba dicha apertura sin haber recibido el acta de recepción definitiva de la obra de remodelación. El primer edil sí ha señalado que no contestaron al primer escrito que realizó el Partido Popular pidiendo información de este proceso el 23 de junio, pero sí contestó en un segundo escrito firmado por el propio alcalde donde informó que, efectivamente, no había acta oficial de recepción «porque la obra no estaba acabada en ese momento, pero sí un alta de ocupación efectiva», que es un proceso acorde a la legislación para que se pudiera abrir dicha piscina municipal.

Ramírez dice estar molesto porque el PP local acuse al equipo de gobierno de falta de trasparencia, ya que considera que desde el ayuntamiento siempre dan respuesta a los requerimientos de los grupos políticos y remarca que «eso no ocurría cuando éramos nosotros los que estábamos en la oposición». De la misma manera, indica que el contrato de la piscina municipal se encuentra en el portal de la trasparencia que se ubica en la web municipal «y es un documento al que puede tener acceso cualquier ciudadano para saber cómo marcha este proceso». Mejoras Hay que recordar que la piscina de verano ha estado tres años cerrada y ha experimentado una obra de profunda remodelación para ajustarse a la normativa. En este sentido, Ramírez considera que se debería haber puesto más en valor la actuación que se ha hecho. El alcalde sí ha reconocido que se han producido quejas justificadas sobre diferentes aspectos deficitarios de la piscina. «Ya pedimos disculpas en su momento y está claro que ahora tenemos que centrarnos en mejorar esos aspectos». Uno de ellos es el césped, que apenas duró en buen estado una semana. Se va a remodelar por completo para que esté listo de cara al próximo verano. También se está planteando mejorar la iluminación del recinto con la idea de poder abrir la piscina de verano de noche, especialmente en los meses más caluroso. No se hizo este verano por falta de iluminación, puntualiza el alcalde. Otro aspecto a mejorar son las zonas de sombra. «Somos conscientes de que necesitamos más sombrillas y zonas más amplias. Y es algo que también tenemos en mente mejorar de cara al próximo verano».