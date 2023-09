Narciso González: «El jazz ofrece otras oportunidades a los jóvenes»

Desde hace años, Almendralejo es una de las cunas regionales de la música jazz y música moderna junto a Badajoz. Lo es, en parte, gracias a su seminario internacional de música jazz que ha cumplido ocho ediciones con la de 2023 y ha resultado de nuevo un éxito, según la valoración de sus organizadores.

Más de 35 participantes de toda España estuvieron en el seminario junto a un prestigioso elenco de profesores como el popular saxofonista Chad, el pianista Holger Mariamma; el batería Heikko Remmel o la cantante portuguesa Beatriz Nunes, entre otros. “El nivel ha sido extraordinario. Nos ha impresionado la juventud y experiencia al unísono que tienen estos profesores y el poder de atracción que tienen con gente joven, como es el caso de Chad” relata Narciso González, director del seminario.

Durante tres días, en Almendralejo se han impartido clases magistrales, sesiones de música jazz en directo y varios conciertos. Uno de los más impresionantes fue el que protagonizó la ‘Big Band ProjEx’ en el Museo de las Ciencias del Vino y que servía para conmemorar también la celebración del 50 aniversario de la Universidad de Extremadura.

A este concierto acudieron muchos amantes de la música jazz que residen por toda Extremadura, además de estudiantes y profesores de música. La Big Band ProjEx es un proyecto integrado por 17 grandes músicos de jazz de Extremadura, entre los que se encuentran profesores de conservatorios, de escuelas de música, personal de la Orquesta de Extremadura y jóvenes promesas del jazz.

La sala respondió con entusiasmo dentro de un ambiente familiar y con un contexto especial como es el Museo del Vino.

Narciso González también valoró muy positivamente la respuesta del público en el teatro Carolina Coronado en el concierto de profesores del seminario que tuvo lugar allí el pasado sábado.

El director del seminario no se olvida de la posibilidad de volver a darle actividad en Almendralejo al antiguo Instituto de Jazz y Música Moderna de Extremadura, que desde 2021 está parado sin clases. La idea que se baraja es poder ofrecer un itinerario de música jazz y música moderna dentro de la actual Escuela Municipal de Música. «Habría que mirar el tema del profesorado y empezar con algunas especialidades, si no podemos con todas. Pero al menos tener otras alternativas. La música jazz puede dar otras oportunidades a los jóvenes y no sólo tener la opción de estudiar las músicas elementales y clásicos».