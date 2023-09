Desbloqueada la obra para la reforma del antiguo edificio de Correos

La obra para transformar el antiguo edificio de Correos, situado enfrente del palacio de Monsalud, y convertirla en un edificio que albergará la nueva Oficina de Turismo, la delegación comarcal de Fomento de la Diputación de Badajoz y otras dependencias municipales y regionales, seguirá adelante en los próximos meses. El pleno del ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado modificar dos puntos del convenio firmado en agosto de 2021 entre Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Almendralejo para sacar adelante esta ejecución.

La concejala Juliana Megías ha explicado que la obra no se ha ejecutado en estos dos años debido a un contencioso-administrativo que interpuso una de las empresas que concurrió al proceso de licitación para la redacción del proyecto. Esta demora ha provocado que lo presupuestado en 2021 haya cambiado notablemente por el aumento del coste de los materiales de construcción. Si en 2021 se estipuló que la obra costaría algo más de 600.000 euros, ahora el presupuesto que recoge el convenio se va hasta 1.246.000 euros, una financiación que correrá a partes iguales entre Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Almendralejo, debiéndose pagar en dos anualidades (2024 y 2025) a razón de 327.000 euros por cada año. También se ha modificado parte del proyecto y se le otorgan 36 metros cuadrados más a dependencias municipales.

Desde el Partido Popular han criticado al actual equipo de gobierno que no se haya hecho nada durante dos años y que esto haya repercutido en una obra mucho más cara. Megías salió al paso de este argumento apuntando que no se ha podido hacer nada ante un contencioso-administrativo que se ha alargado en el tiempo y que se trata de un proceso sobrevenido del que no tiene culpa la administración local.

Adora Gutiérrez, portavoz del PP, también ha señalado que el nuevo convenio deja «desprotegido» al ayuntamiento de Almendralejo porque alega no recoge ni los plazos para las obras ni las consecuencias que se derivan ante un incumplimiento de la actuación.

El alcalde, José María Ramírez, ha comentado que la obra se hará entre 2024 y 2025 y apunta a que la Diputación de Badajoz estaba esperando este trámite municipal en pleno para desbloquear el proceso y ponerlo en marcha.

Hay que recordar que el consistorio lo adquirió el ayuntamiento en el año 2016, durante el gobierno popular, por una cantidad cercana a los 350.000 euros. La empresa 2G Arquitectos ha redactado el proyecto.